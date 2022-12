Dreifive: Ads auf Augenhöhe für ImmoWorld

Dreifive hat sich im Rahmen eines Pitches durchgesetzt und betreut Helvetia anlässlich des Projekts «ImmoWorld». Dabei soll die neu geschaffene Immobilienplattform mit einer regionalen Ansprache bekannt gemacht werden und die User mit einem durchdachten Konzept direkt, emotional und auf Augenhöhe – mittels Mundart – abgeholt werden, heisst es in einer Mitteilung.

Ziel von Helvetia ImmoWorld sei es, den Kundinnen und Kunden eine 360 Grad Sicht in Bezug auf das Thema Wohnen und Immobilien, Versicherung und Vorsorge zu bieten, dieses soll unter anderem auf den digitalen Kanälen kommuniziert werden. Die verschiedenen Zielgruppen werden mit individuellen Ads je nach Bedürfnissen abgeholt und zusätzlich in den Ballungsregionen mit entsprechenden Werbeanzeigen im jeweiligen Dialekt der Region angesprochen.

Dreifive erstellte ein zielgruppenspezifisches Storytelling Konzept für Social Media und den entsprechenden Inhalt für die Kanäle Facebook und Instagram, um die Kampagne in einem frischen und ansprechenden Look zu gestalten. Weiter wurde eine Full Funnel Advertising Strategie mit verschiedenen Phasen der Emotionalisierung ausgearbeitet, welche die Zielgruppe entlang der Journey optimal begleitet. Dabei stand die regionale Ansprache der Zielgruppe im Fokus und es wurde auf Mundart gesetzt, um die Zielgruppe zu involvieren, abzuholen und nur relevanten und regionalen Content in Bezug auf Immobilien anzubieten.

«Die Angebote von Helvetia ImmoWorld können durch das regionalspezifische Content Marketing sowie Targeting optimal an die Zielgruppe herangetragen werden. Dabei freut es uns, dass wir die (potentiellen) Kund:innen mit einer individuellen und emotionalen Ansprache im jeweiligen Dialekt begeistern konnten», wird Marleen Albert, Head of Social Media bei Dreifive, zitiert.

Verantwortlich bei Helvetia Immoworld: Jean-Claude Gerspacher (Leiter Brand Production und Media Services, Branding), Carol Spengler (Senior Marketing-Kommunikations-Managerin), Nicole Sandra Schneider (Senior Marketing-Kommunikations-Managerin); verantwortliche bei dreifive: Ramona Huber (Social Media Consultant), Michi Nuster (Senior Digital Marketing Consultant), Max Müller (Junior Digital Designer), Hendrik Schraven (Digital Arts Designer) Sandro Kohler (Teamlead Art Director Motion & Picture), Marleen Albert (Head of Social Media), Jolanda Kessler (Head of Digital Marketing Consulting). (pd/wid)