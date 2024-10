Nordland: AEK Bank setzt auf regionale Botschafter

Publiziert am 14.10.2024

Vor etwa zehn Jahren entschied sich die AEK Bank, in ihrem Bildmaterial vorwiegend regionale Persönlichkeiten abzubilden. Das macht die Bank auch in ihrer neuen Imagekampagne, die unter dem Motto steht: «Vieles ändert sich, manches bleibt».

Mit der Kampagne betont das Unternehmen die langjährigen Qualitäten der AEK Bank 1826 Genossenschaft, wie in einer Medienmitteilung steht. Seit fast zwei Jahrhunderten sei man sicher, kundennah und sozial engagiert.

Die Kundennähe und die Verankerung in der Region dokumentiert die Bank auch in ihrer aktuellen Imagekampagne. In deren Zentrum stehen acht Botschafterinnen und Botschafter, die alle eine Verbindung zur Bank haben und im Geschäftsgebiet wohnen.

Die Idee für die Kampagne stammt von Peter Gärtl von der Design- und Werbeagentur Nordland. Die Kampagne wird aktuell crossmedial im Geschäftsgebiet der Bank eingesetzt.