TBWA\Zürich: Agentur baut Kader in den Bereichen Kreation und Beratung aus

Publiziert am 06.05.2024

Das Wachstum im vergangenen Jahr dank zahlreicher Neukunden wirkt sich bei TBWA\Zürich auf den Personalbestand aus. Wie die Agentur am Montag mitteilte, konnte sie den Kaderbereich um fünf Personen aufstocken.

Mit Sabrina Brandenburger und Mark Taylor kommen zwei Creative Directors von David & Martin aus München nach Zürich. Die beiden Kreativen kümmern sich zukünftig hauptsächlich um den Kunden Coop.

Sabrina Brandenburger bringe umfangreiche Erfahrung als Creative Director mit, schreibt TBWA\Zürich. Zuletzt arbeitete sie acht Jahre lang bei David & Martin in München. Dort lernte sie Mark Taylor kennen, der zuvor unter anderem bei Jung von Matt in Berlin arbeitete. Beide zeichnen sich durch ihre langjährige Erfahrung mit namhaften Kunden aus. Gemeinsam beschlossen sie, ein neues Kapitel im kreativen Hotspot in Zürich aufzuschlagen.

Die Beratung wurde ebenfalls verstärkt. Marion Schwager, Sabrina Stöckli und Claudia Sigg sind in den letzten Monaten als Group Account Directors zur TBWA\Zürich gestossen und verantworten primär den McDonald's Account, den Emmi und ZKB Account sowie den Mercedes Account. Mit diesen weiteren Zugängen wird das Fundament für eine starke Beratung gewinnbringend erweitert.

Marion Schwager verfügt über langjährige Erfahrung in der Kommunikation und betreute bei Agenturen wie Wirz, Publicis und Freundliche Grüsse viele grosse Projekte für diverse Kunden aus verschiedenen Branchen.

Sabrina Stöckli war Teil des Global Brand Marketing Teams von Triumph und bringt neben ihrem Marketing-Knowhow auch viel operative Agenturerfahrung mit.

Auch Claudia Sigg zeichnet sich durch ihre umfassende Expertise aus und hat unter anderem bedeutende nationale und internationale Kampagnen in den Branchen Finanzdienstleistungen und FMCG erfolgreich betreut. (pd/nil)