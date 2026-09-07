Publiziert am 07.09.2026

Die Budgets für die internationale Zusammenarbeit sind unter Druck geraten, gleichzeitig ist deren öffentliche Sichtbarkeit geschwunden. Als Antwort darauf treten über 40 Hilfswerke neu mit gemeinsamer Strategie, Marke und Kampagne auf.

Die Agentur Kargo hat für die verschiedenen Organisationen mit unterschiedlichen Profilen und Eigeninteressen ein gemeinsames Narrativ, eine Positionierung und eine Tonalität herausgearbeitet. Dabei verzichtete die Agentur bewusst auf Betroffenheitsrhetorik und Alarmismus und setzte stattdessen auf Haltung und Zuversicht, wie es in der Mitteilung heisst.

Die Kampagne stellt Pressefotografien aus Krisenregionen grossformatiger Plakatschrift gegenüber und ordnet sie den drei Werten Halt, Mut und Hoffnung zu. Die Logozeile der beteiligten Organisationen am Plakatboden dient dabei als inhaltliches Argument für Zusammenhalt. Seit August ist die Kampagne unter dem Motto «Halt in haltlosen Zeiten» im öffentlichen Raum sowie auf der Landingpage swiss-ngo.ch zu sehen, wo laut Mitteilung auch ein eigens produziertes Erklärvideo als Hero-Element dient. Sie läuft laut Mitteilung bis 2029.

Kreativdirektor und Inhaber Christoph Balsiger verantwortete das Mandat bei Kargo Kommunikation. Weitere Verantwortliche auf Kunden- und Agenturseite sind im Credits-Block aufgeführt. (pd/nil)