Zimmermann Communications, gegründet Ende 2018, hat soeben das fünfjährige Jubiläum gefeiert. Dazu hat die Agentur aus Zollikon einen kurzen Film kreiert, der die wichtigsten Kreativarbeiten der letzten fünf Jahre aufzeigt:

Schon seit der Gründung im Jahr 2018 verfolgt Zimmermann Communications laut einer Mitteilung ein hybrides Arbeitsmodell. Die acht Mitarbeitenden würden selbstständig wählen, wann aus dem Office in Zollikon, wann von zu Hause und wann aus dem Global Home Office gearbeitet werde. Dies sei ein Arbeitsmodell, das sich gemäss Inhaber Rolf Zimmermann mehr als nur bewährt habe. «Es wird von den Kunden voll akzeptiert und vom Team aktiv gelebt. Allein im vergangenen Jahr hatten wir temporäre Dependancen in Kapstadt, Siesta Key, Mallorca, Marseille, Dortmund, Bamberg und New York. Die Eigenverantwortung jedes Einzelnen ist beeindruckend», so Zimmermann.

Die Full-Service Agentur ist mit Etatgewinnen ins sechste Geschäftsjahr gestartet. Dies sei mehr als nur ein interner Motivationsschub, so Zimmermann weiter. «Als Agentur leben wir von erfolgreichen Kunden. Mein grösster Wunsch für dieses Jahr ist daher derselbe wie jedes Jahr: der gemeinsame Erfolg. Für Kunde und Agentur.» (pd/cbe)