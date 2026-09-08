Publiziert am 08.09.2026

Initiiert haben die Aktionswoche United Against Waste und foodwaste.ch. Unter dem Motto «Mach mehr draus!» zeichnetdie Agentur Rebel Communication für die Namensfindung, das dreisprachige Logo, den Claim sowie die Konzeption der Kommunikationsmittel und der zentralen Landingpage verantwortlich. Zu den über 50 beteiligten Partnerorganisationen aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und öffentlicher Hand zählen unter anderem Coop, Migros, Denner, Lidl, Aldi, mehrere Kantone und Städte sowie Gastronomie- und Detailhandelsverbände.

Laut Angaben der Initianten landen in der Schweiz jährlich rund 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel im Abfall – davon entfallen pro Person und Jahr durchschnittlich 80 Kilogramm auf private Haushalte. Während der Aktionswoche setzen die Partnerorganisationen eigene Sensibilisierungsmassnahmen um, für die Rebel den visuellen Rahmen liefert. (pd/nil)