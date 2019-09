An der Hardturmstrasse 133 in Zürich werden die Klingelschilder ausgetauscht: Der Name Wunderman Thompson ersetzt das Namensgeflecht mit den alten Sub-Brands. «Damit bildet die Agenturgruppe nach aussen ab, was intern längst Realität ist», heisst es in einer Mitteilung dazu. Yvan Piccinno, CEO bei Wunderman Thompson Switzerland AG, sagt: «Unser Leitsatz lautet ‹We inspire Growth›. Dafür bündeln unsere Mitarbeitenden ihre Kräfte seit jeher. Nun machen wir diese Philosophie des Kundenwachstums durch unseren gemeinsamen Markenauftritt auch nach aussen sichtbar.» Repräsentativ für den Wandel stehe dabei die neue Webseite wundermanthompson.ch.



Die Full-Service-Agentur Wunderman Thompson will alle relevanten Disziplinen für zukunftsweisende Kommunikation versammeln. Diese arbeiten von Anfang an eng zusammen: Experten aus Kreation, Strategie, Datenmanagement und Technologie seien nicht nur unter einem Dach versammelt, sondern an einem Tisch, heisst es in der Mitteilung. Diesen Ansatz erklärte Creative Director Annette Häcki vor einigen Monaten im Video-Interview mit persoenlich.com:





Durch diese Zusammenarbeit entstehen laut Mitteilung wegweisende Marketinglösungen in Campaining, Digital Platforms, Strategy, Customer Experience und Marketing Automation. Die Zusammenarbeit mit den Kunden und zwischen den einzelnen Abteilungen und Experten folge dabei dem «Collision-Modell» – aus der Überzeugung, dass die Kollision von Kreativität, Daten, Technologie und Strategie «die besten Ergebnisse hervorbringt». Collision stehe neben des engen Austausches verschiedener Spezialisten auch für effizientes Projektmanagement und kurze Entscheidungswege – disziplin- und länderübergreifend.

Pluszeichen im Logo

Markantes Element des neuen Logos ist das Pluszeichen: Die beiden Partner wachsen zu einem Ganzen zusammen, «das mehr ist als die Summe seiner Teile», wie es in der Mitteilung heisst. Das Plus stehe auch für das Wachstum, das Wunderman Thompson für seine Kunden schaffe. JWT hat sich bereits seit einigen Jahren aus der Schweiz zurückgezogen, somit habe dieser Zusammenschluss keine Auswirkungen auf lokale Organisation, Struktur und Management.

Weltweit zählt das noch junge Wunderman-Thompson-Netzwerk 20’000 Mitarbeitende in 90 Märkten. Im Frühjahr 2019 verschmolzen J. Walter Thompson und Wunderman, Teil der globalen WPP-Gruppe. Der Launch der Marke in der Schweiz wird am Donnerstagabend mit einer Party gefeiert. (pd/eh)