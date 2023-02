Hoferschmid: Agentur heisst neu «Agentur im Grünen»

Am 15. Februar 2023 ändert sich bei der Agentur Hoferschmid einiges: Neues Inhaberteam, neue Mitarbeitende und ein neuer Auftritt mit dem Credo: Grün ist das neue Gold.

Michael Schmid und Selin Hofer hatten genug vom städtischen Grossagentur-Leben. Darum wollten sie gemeinsam ein kunden- und zukunftsorientiertes Agenturmodell nach dem Lead-Agency-Ansatz aufbauen, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit einem schlanken Kernteam und einem eingespielten Netzwerk an Spezialisten sollten die vielfältigen Strategie-, Kommunikations- und Vertriebsthemen von Unternehmen effektiver und effizienter bearbeitet werden.

In ihrem Reisegepäck hatten sie viel Erfahrung, nationale und internationale Auszeichnungen sowie eine klare Vision, wohin die Reise gehen sollte. Aufs Land, genauer nach Niederwil, wo Hofer und Schmid als Hoferschmid strategischen Überlegungen, Konzepten und ihrer Kreativität viel Raum geben konnten. Das war am 21. März 2016. In knapp sieben Jahren hat sich die Vision in eine erfolgreiche Full-Service-Agentur mit zwölf Mitarbeitenden entwickelt, die sich auf die Veränderungen und Herausforderungen freut, wie es weiter heisst.

Vom Agentur- in den Familienalltag

Selin Hofer hat sich gemäss Mitteilung für eine Familienauszeit entschieden und will sich danach beruflich neu orientieren. «Wir trennen uns als Geschäftspartner, bleiben aber Freunde», sagt Mitinhaber Michael Schmid. Hofer sieht es genauso: «Wir haben sieben erfolgreiche und spannende Jahre zusammen erlebt, die unvergesslich bleiben. Für mich ist es jetzt aber an der Zeit, weiterzureisen.» Dass es für Hoferschmid weitergeht, war sowohl Michael Schmid als auch Pascal Jaberg, seit 2020 Partner der Agentur, klar. Schliesslich haben sie ein starkes, eingespieltes Team und ein Portfolio mit anspruchsvollen Kunden aufgebaut.

Nach einem intensiven Prozess stand fest: Die neue Agentur heisst Agentur im Grünen. «Weil wir im Grünen am effizientesten arbeiten – abseits vom Rummel und Lärm. Weil uns wichtig ist, dass mit unseren Kunden und Partnern alles im grünen Bereich ist. Und vor allem, weil die Farbe Grün für Erneuerung, Kreativität, Frische, Natur, Umwelt und Wachstum steht», erklärt Jaberg. Letzteres treffe auch personell zu, denn es seien einige neue Kommunikationsspezialisten zum Team gestossen. (pd/cbe)