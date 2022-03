Erdmannpeisker: Agentur verschickt Goody Box

Poster of the Year 2021

Welti-Furrer Fine Art holt sich den Preis

Welti-Furrer Fine Art holt sich den Preis

Die Kampagne «When art has to move» von Ruf Lanz erhält den Hauptpreis am diesjährigen Swiss Poster Award.

Die Kampagne «When art has to move» von Ruf Lanz erhält den Hauptpreis am diesjährigen Swiss Poster Award. Die Agentur gewinnt weitere Trophäen.