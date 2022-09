Ruf Lanz

Als die Pferdestärken noch Mist machten

Als die Pferdestärken noch Mist machten

1882 kam in Zürich das erste Tram in Fahrt. Zum 140-Jahr-Jubiläum wirft VBZ einen Blick in den Rückspiegel.

1882 kam in Zürich das erste Tram in Fahrt. Zum 140-Jahr-Jubiläum wirft VBZ einen unterhaltsamen Blick in den Rückspiegel.