Die französische Werbeholding Publicis Groupe zieht sich mit sofortiger Wirkung aus Russland zurück. Die Kontrolle über die russischen Aktivitäten wird an Sergey Koptev, den Gründungsvorsitzenden von Publicis in Russland, übergeben. Er habe die «klare vertraglichen Bedingung» erhalten, den dortigen Mitarbeitern eine Zukunft zu sichern, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Seit dem Beginn der Invasion haben wir daran gearbeitet, Russland zu verlassen, da wir die einseitige Aggression gegen die Ukraine scharf verurteilen», wird CEO Arthur Sadoun zitiert. Man habe sich aber auch die nötige Zeit nehmen wollen, um für die 1200 Mitarbeitenden in Russland eine Lösung zu finden. «Wir konnten sie nicht einfach im Stich lassen.»

Nun habe die Sicherheit der Mitarbeiter und ihrer Familien in der Ukraine oberste Priorität. «Wir stehen täglich in individuellem Kontakt mit allen 350 Personen und tun alles, was wir können, um sie zu schützen», so Sadoun. «Von Sicherheitswarnsystemen über psychologische und mentale Unterstützung bis hin zur Hilfe bei der Visaerteilung oder der Garantie von Gehältern für alle für das ganze Jahr werden wir ihnen weiterhin zur Seite stehen, umfassende Lösungen anbieten und sofortige Hilfe leisten.»

Die Publicis Groupe ist in über 100 Ländern vertreten und beschäftigt rund 85'000 Mitarbeitende – auch in der Schweiz. (pd/cbe)