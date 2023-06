Emirates: Airline wirbt mit verschiedenen Sportstars

Emirates unterstreicht sein Engagement im globalen Spitzensport mit einer neuen Werbekampagne und startet in eine Saison von Topevents in den Sportarten Fussball, Tennis, Rugby, Kricket, Golf, Pferderennen, heisst es in einer Mitteilung. Der neue 60-Sekunden-Spot, der während des Emirates FA Cup-Finales im Wembley-Stadion am Samstag seine Premiere feierte, zeigt Filmaufnahmen von sportlichen «Überfliegern», darunter Auftritte von Arsenal-Stars und Spielern des Lancashire Cricket Club.

Der Werbespot beginnt mit einem kleinen Jungen, der fliegen möchte, und dann in eine Welt voller Action und Aufregung eintaucht, mit ausgefallener Fussarbeit der Arsenal-Spieler Aaron Ramsdale und Ben White und einem spektakulären Tor von Arsenal-Star Bukayo Saka. Die Spieler des Lancashire Cricket Club - die Engländer Phil Salt und Richard Gleeson - haben ebenfalls einen Auftritt, wie sie die Fans begeistern.



Der Kampagnenspot zeigt ausserdem weitere aufregende Momente aus den Sportarten Tennis, Pferderennen, Golf und Rugby. Der englische Schauspieler Jason Flemyng spricht den Spot, der mit dem Markenversprechen der Fluggesellschaft endet: «Don’t just fly, fly better». Der von Richard Billington, Emirates SVP Marketing & Brand, konzipierte und geschriebene Spot, bei dem Oscar-Preisträger Wally Pfister Regie führte, ist auf allen globalen Medienplattformen, einschliesslich TV, Online und digitalen Kanälen, zu sehen.

Nach den Werbespots Lovers of World Football und Lovers of Cricket, die im vergangenen Jahr Premiere feierten, setzt Emirates seine Reise in alle Ecken der Welt fort, um Sportfans das Turniergeschehen näher zu bringen und um bleibende Erinnerungen zu schaffen.

Emirates ist Partner des internationalen Tennisverbands ATP und seit 2016 Offizielle Fluggesellschaft und Premier Partner der ATP World Tour. In der Schweiz unterstützt Emirates die ATP Tennisturniere Geneva Open, Swiss Open Gstaad sowie Swiss Indoors Basel. (pd/wid)