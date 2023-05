Inhalt und Form: Aldi setzt auf kompromissloses Einkaufen

Aldi Suisse setzt in der neuen Imagekampagne die Wünsche von Konsumentinnen und Konsumenten ins Zentrum. Dabei spielt das kompromisslose Einkaufen eine zentrale Rolle, wie es in der Mitteilung heisst.

Entwickelt und umgesetzt von der Zürcher Kommunikationsagentur Inhalt und Form, zeigt die Kampagne Menschen jeden Alters, die frei heraus ihre Forderungen äussern. Im Spot sind Sätze zu hören wie: «Wir wollen beim Einkaufen nicht verarscht werden». Oder: «Wir haben keinen Bock auf überteuerte Produkte».

Zum Kampagnenstart kommen drei Keyvisuals sowie ein Spot zum Einsatz, in dessen Zentrum Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten und deren Forderungen nach einem kompromisslosen Einkaufen stehen. Unterstützt wird der Spot von einem neuen Song des angesagten Schweizer Electropop-Duos B77, der von den Westschweizer Musikern eigens für Aldi Suisse komponiert wurde.

«Wir sind glücklich, dass wir mit B77 junge Musiker gefunden haben, die mit ihrer Musik den optimalen Soundtrack für eine unbeschwerte Lebensart beisteuern und so optimal zum neuen Auftritt von ALDI SUISSE passen», wird Karin Estermann, Executive Creative Director und Inhaberin von Inhalt und Form, zitiert.

«Wir haben unserer Kundschaft ein Versprechen gegeben, dass sie ohne Kompromisse bei uns einkaufen können. Wir bieten nicht nur nachhaltig produzierte Artikel, sondern stehen auch für Fairness entlang unserer gesamtem Wertschöpfung», wird Jérôme Meyer, Country Managing Director von ALDI Suisse, zitiert.

Die an der Kampagne teilnehmenden Konsumentinnen und Konsumenten kommen ab 8. Mai in Form von TV- und Online-Spots, Plakaten, OOH sowie Social Media und Display Ads in der ganzen Schweiz zu Wort.

Verantwortlich bei Aldi Suisse: David Biernath (Director Customer Interaction), Sarah Thalmann (Manager Customer Interaction), Michèle Bürgi (Projektleiterin Customer Interaction); verantwortlich bei Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO), Karin Estermann (Executive Creative Director), David Hugentobler (Creative Director), Lukas Tauss (Senior Art Director), Caroline Minar (Art Director), Yannick Lippuner (Musical Advisor), Manuela Marty (Head of Consulting/Strategist), Melanie Möckli (Project Manager); Filmproduktion: Soha Film AG, Maximilian Speidel (Regie), Julien Bourdeille (Kamera), Reto Trösch (Ausstattung), Arianna Pianca (Styling), B77 (Musik), Dennis Gnoni Visconti (Editor), Das Alte Lager (VFX), Arthur Paux (Grading), Jingle Jungle (Tonstudio), Fotografie: Micha Freutel (Fotograf / Bildbearbeitung), Tina Aich Production AG (Producer), Jenny Tschugmell (Styling), Daniela Koller (Hair & Make Up). (pd/wid)