Publiziert am 09.09.2026

Der neue Auftritt von Alesto ist ab sofort in sämtlichen Schweizer Filialen erhältlich. Die Medienmitteilung dazu deckt sich weitgehend mit einem Communiqué, das Lidl Deutschland bereits im Juli veröffentlicht hatte. Auf Anfrage von persoenlich.com bestätigte die Medienstelle von Lidl Schweiz, dass die Kampagne in allen 32 Ländern mit Lidl-Filialen ausgerollt wird.

Im Zentrum steht laut Mitteilung der Aufbau einer eigenständigen Markenidentität: Alesto soll von einer klassischen Produktmarke zu einer Genussmarke werden, die Qualität, Wohlbefinden und «bewussten Genuss» in den Vordergrund stellt. Das Sortiment umfasst naturbelassene und veredelte Nüsse, Nussmischungen sowie Trockenfrüchte.

«Auch in der Schweiz sehen wir, dass bewusste Ernährung und Genuss im Alltag kein Widerspruch mehr sind», lässt sich Bram van der Valk, Chief Customer Officer bei Lidl Schweiz, in der Mitteilung zitieren. Man wolle mit dem neuen Auftritt «die Qualität und die Vielfalt» der Produkte stärker in den Vordergrund rücken.

Die Kampagne umfasst mehrere Videospots, die laut Mitteilung Fakten zur Produktqualität mit humorvollen Situationen verbinden.



Dazu kommen Sujets, die jeweils eine Hand mit Nüssen sowie das entsprechende Alesto-Produkt zeigen.

Der Relaunch wird zudem mit den Nachhaltigkeitszielen des Konzerns verknüpft: Bis 2030 will Lidl den Anteil pflanzlicher Proteinquellen im Verhältnis zu tierischen von aktuell 18 auf 20 Prozent steigern. Nüsse gelten dabei als Lieferanten von ungesättigten Fettsäuren, pflanzlichem Protein und Ballaststoffen.

Zu den beteiligten Agenturen macht Lidl Schweiz keine Angaben. Auf entsprechende Anfrage von persoenlich.com verwies die Medienstelle auf den internationalen Charakter des Projekts. (pd/cbe)