Feinheit: Alexandra Theiler wird Art Directrice

Das Kreativteam der Kommunikationsagentur Feinheit hat Verstärkung bekommen: Im Juli ist die Baslerin Alexandra Theiler dazugestossen, wie es in einer Mitteilung heisst. In der neu geschaffenen Stelle als Art Directrice wirkt sie an der Schnittstelle von Strategie, Kreation, Grafik und Multimedia. Beim Entwickeln von Kampagnen und anderen Kommunikationslösungen ist sie von Anfang an im kreativen Lead, skizziert Ideen und arbeitet diese danach zu visuellen Kommunikationskonzepten aus.

«Alexandra ist ein junges Talent, das perfekt zu uns passt. Die Chemie stimmt!» Das steht für Carmen Schoder, Partnerin und Kommunikationsberaterin bei Feinheit, nach den ersten drei Monaten Zusammenarbeit fest. «Wir haben den Anspruch, dass unsere Arbeit nicht einfach nur hübsch aussieht, sondern Wirkung erzielt, Menschen mobilisiert und bewegt. Alexandra trägt mit ihren Ideen und Fähigkeiten dazu bei, dass wir das noch besser tun können.»