Publiziert am 26.10.2026

Meta will durch den Verkauf von Aktien bis zu 95 Milliarden US-Dollar für seine KI-Investitionen einnehmen. Das teilte der Plattform-Konzern mit, zu dem unter anderem Facebook, WhatsApp und Instagram gehören.

Dabei hat Meta bereits Nvidia, Advanced Micro Devices sowie Broadcom als mögliche Ankerinvestoren gewonnen. Die drei Unternehmen hätten ihr Interesse bekundet, Aktien im Gesamtwert von bis zu fünf Milliarden Dollar zu kaufen, wie es hiess.

Die Interessensbekundungen seien allerdings weder verbindliche Vereinbarungen noch feste Kaufverpflichtungen. (awp/sda/dpa/cbe)