Movez: Ex-FCZ-Captain wird Agenturchef

Publiziert am 26.10.2026

Yanick Brecher spielte während seiner Karriere unter anderem sieben Jahre als Captain des FC Zürich. Nun übernimmt er die Geschäftsführung von Movez, einer Agentur für Creator Management und Social-Media-Kampagnen im Sport. Das Unternehmen gehört zu Headz, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Das Angebot richtet sich an zwei Zielgruppen. Zum einen will Movez Athletinnen, Athleten und weitere Sport-Creators beim Aufbau ihrer persönlichen Marke und ihrer Reichweite begleiten. Zum anderen sollen Unternehmen, Vereine und Verbände bei der Konzeption und Umsetzung von Social-Media-Kampagnen unterstützt werden. Das reicht von einzelnen Produktionen bis zur Betreuung ganzer Kanäle. Brecher steuert die Perspektive aus dem Profisport bei, Headz das Know-how in Creator Management und Content-Produktion.

«Viele Sportlerinnen und Sportler erreichen regelmässig ein grosses Publikum, nutzen dieses Potenzial aber noch nicht voll aus», lässt sich Brecher in der Mitteilung zitieren. Ziel sei es, ihnen beim Weiterentwickeln ihrer Marke und beim Aufbau passender Partnerschaften zu helfen.

Headz wurde 2021 gegründet und beschäftigt nach eigenen Angaben 15 Mitarbeitende. Die Agentur hat 16 Influencer unter Vertrag. Mit Movez übertrage man diese Erfahrung «gezielt auf den Sport», wird Co-Founder Kevin Stuchlik zitiert. (pd/cbe)