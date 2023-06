Das Produkt «LeasingPlus» von Amag Leasing ermöglicht es Leasingnehmerinnen und -nehmern, die laufenden Kosten für Services, Reifen, Mobilität und Versicherung direkt in die Leasingrate einzuschliessen. So können Autofahrerinnen und -fahrer sorglos unterwegs sein, ohne Angst vor unerwarteten oder auch erwarteten Folgekosten zu haben, heisst es in einer Mitteilung der Agentur Mehrwert. Die Analogie zu All-inclusive-Ferien liege da auf der Hand.

Neben klassischen Printprodukten werden insgesamt drei Motive in Kooperation mit Maybaum Film zum Leben erweckt, «die als YouTube-Spots auch ein bisschen Sommerlaune verbreiten». Dazu wurden Display Ads sowie Native Ads produziert, die in allen drei Landesteilen ausgespielt werden.



Verantwortlich bei Amag Leasing: Cinzia Marangoni und Claas Veter (Gesamtverantwortung), Cristina Rodriguez (Marketing Kommunikation), Elmo Hasanbasic (Web); verantwortlich bei Agentur Mehrwert: Raphaël Surber (Strategie/Konzept/Text), André Laubacher (CD), Reto Portmann (Art Direction); verantwortlich bei Maybaum Film: Michel Frutig und Laurent Ulrich (Produktion), Richy Hafner (Regie), Nikolas Reigel (DoP und Schnitt), Daniel Neuhaus und Alex Büche (Aufnahmeleitung, Studioorganisation und Ausstatung), Silas Thommen (Licht), Silvan Michel (Color Grading), Tim Zumstein (Sounddesign/Mastering), Erica Büsser (Make-up), Rob Lewis Photography (Fotografie), Christian Rueeger, Loom CGI (CGI). (pd/cbe)