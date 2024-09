Kargo: Alles andere als Schnee von gestern

Publiziert am 20.09.2024

Das Schweizer Kulturgut Schneesport und die unvergesslichen Erinnerungen an Schneesportlager und Schneesporttage mit seinen «Schulgspänlis» auch an folgende Generationen weiterzugeben, das ist die Mission der Schneesportinitiative Schweiz.

Anlässlich ihres zehnjährigen Jubiläums startet der Verein die interaktive Awareness-Kampagne «Skilager-Geschichten». Diese versetzt die Schweizer Bevölkerung in nostalgische Erinnerungen und weckt zugleich die Begeisterung des Nachwuchses für den Schneesport. Zu gewinnen gibt es zahlreiche Preise rund um das Thema Schneesport – und für Schulklassen ein komplettes Skilager, wie es in einer Mitteilung heisst.

Wer schon einmal die Freude eines Schneesportlagers erlebt hat, weiss: Diese Erinnerungen sind fürs Leben. Genau hier setzt die Kampagnenidee an. Ob Bild, Text oder Video – gesammelt werden Lagergeschichten aus der Schweizer Bevölkerung, die an diese prägende Schulzeit erinnern.

Sitzt der Geruch der verschwitzten Wollsocken im Matratzenlager noch in der Nase? Oder schlägt das Herz höher zu Whitney Houstons «I Will Always Love You» – wie damals am Abschlussabend in der Finkendisco? Die Landingpage ermöglicht das unkomplizierte und direkte Hochladen von Lagergeschichten, wodurch automatisch die Teilnahme am Wettbewerb gesichert wird.

Die Verbindung zwischen traditionellen Werten und unkomplizierten Kommunikationsmethoden vereint unterschiedliche Generationen und bietet die Möglichkeit, in den Erinnerungen anderer zu stöbern. Schweizer Persönlichkeiten wie die Snowboarderin und Olympiasiegerin Tanja Frieden oder der CEO von Schweiz Tourismus Martin Nydegger teilen ebenfalls ihre persönlichen Lageranekdoten.

Das Design der Kampagnen-Landingpage strahlt laut der Agentur Kargo durch die Farbgebung einen nostalgischen Retro-Charme aus, während die Fotos an spontane Schnappschüsse aus dem Lageralltag erinnern. (pd/cbe)