Allianz und Sir Mary starten Confidence-Bewegung



Unter dem Claim «Behind you for what’s ahead» will die Allianz weltweit Leute motivieren, mit Mut und Selbstbewusstsein durch das Leben zu gehen. Für die neue Digitalaktivierung spannte die Zürcher Agentur Sir Mary nun mit Weltmeisterinnen, Olympioniken sowie mit Stars vom FC Bayern München zusammen, wie es in einer Mitteilung heisst. In bewegenden Content-Pieces erzählen sie über ihre persönlichen Erfolge und Misserfolge – und darüber, wer ihnen auf ihrem Weg zu mehr Selbstbewusstsein verholfen hat.



Mut schenken für alles, was kommt, steht seit längerem auf den Fahnen des Versicherungs-Weltkonzerns: Das Engagement reicht von Aktivitäten für mehr Inklusion und Diversität am Arbeitsplatz über die Unterstützung der neuen Formel E bis hin zu langjährigen Sponsorings von Sportlernnen aus unterschiedlichen Disziplinen und Ländern. Der Gedanke dahinter: Erfolgreiche Menschen haben immer jemanden, der hinter ihnen steht und ihnen Zuversicht und Selbstvertrauen gibt für alles, was sie anpacken.





«Who sparks your confidence?» – oder «Wer steht hinter dir?» – fragt die Allianz nun deshalb Sportler und Zuschauerinnen in ihrer neuen Kampagne, die erstmals um die Olympischen Spiele Tokyo 2020 zu sehen war. Was die Kreation dafür betrifft, steht der langjährige Schweizer Etathalter Sir Mary hinter der Allianz. Das Ziel war keine klassische Kampagne, sondern eine digitale Aktivierung, die immer wieder neue Anknüpfungspunkte bietet, heisst es in der Mitteilung. Mit dem Baukasten könnten die Märkte das Konzept nach Bedarf regionalisieren.



#sparkconfidence: Aktivierung mit Spitzenathletinnen



Den Startschuss machen drei Kurzdokus über Athleten, die schon seit mehreren Jahren von der Allianz gesponsert werden: Cate Campbell, australische Schwimmerin mit fünf Olympiamedaillen, Matt Stutzman, amerikanischer Para-Bogenschütze und Silbermedaillist, und Clarisse Agbegnenou, französische Judoka und fünffache Weltmeisterin, erzählen in sehr persönlichen Momenten von ihren Rückschlägen, Mutmachern und Siegen. Danach schliessen sich weitere Länder mit Interviews und Filmen über den persönlichen Werdegang von spannenden Persönlichkeiten, Mitarbeiterinnen und Athleten an – allen voran Leroy Sané, Thomas Müller und Robert Lewandowski vom FC Bayern München. Die Aktivierungen der einzelnen Märkte laufen unter dem Hashtag #sparkconfidence zusammen.





«Wir freuen uns, den globalen Brand Promise «Confidence in Tomorrow» in die digitalen Kanäle zu bringen und die Allianz dabei zu unterstützen, international zu einer Top 25 Brand zu werden», freut sich Daniel Zuberbühler, Mitgründer von Sir Mary laut Mitteilung.



Verantwortlich bei Sir Mary: Florian Beck, Andi Portmann, Adrian Merz, Constantin Camesasca, Peter Stephen Blass, Paul Gutjahr, Nicolas Hostettler, Alexia Siegwart, Katharina Günther, Jennifer Meier, Britta Hartleb, Jacqueline Willimann, Daniel Zuberbühler; Filmproduktion: doity, Exec Producer: Sascha Pollack, Producer: Therese Scholz, Kathi Kümmel, Director: Jason Evans, DP: Andrew Gough, Julien Teissier, Sam Cutler-Kreutz, Music: James Smith, Moritz Staub, Sounddesign: Moritz Staub, Editor: Andrej Gontcharov, Produktion FC Bayern Content: Mediamonks (pd/wid)