Yes Media Award: AlpeDose erhält die Auszeichnung

Bereits zum achten Mal in Folge erhielten am Freitag 52 Schülerinnen und Schüler, die am Company Programme der Non-Profit-Organisation Yes teilgenommen haben, die Chance ihr selbständig gegründetes Miniunternehmen am Yes Media Award einer Jury aus der Medienbranche zu präsentieren.



Auf den grossen Pitch konnten sich die Jugendlichen während einem Schuljahr – sowohl im Rahmen des Wirtschaftsunterrichts als auch während ihrer Freizeit – vorbereiten. Nicht nur Einfallsreichtum, sondern auch technische Kompetenz waren gefragt, denn es sollten eigenständige Produkte oder Dienstleistungen kreiert, produziert und vermarktet werden.

Die Jugendlichen waren gut vorbereitet und präsentierten mit viel Selbstvertrauen und Humor, wie es in einer Mitteilung heisst. Auch die kritischen Fragen der Jury meisterten die Nachwuchsunternehmerinnen mit Bravour und konnten so mit ihren unterschiedlichen Kreationen punkten.



Der Yes Media Award geht an AlpeDose. «Es ist fantastisch, dass wir mit unserem Dosenfondue überzeugen konnten. Wir hatten eine starke und grossartige Konkurrenz», freut sich Dominik Kos, CFO von AlpeDose. Nach dem erfolgreichen Pitch gibt es für das Gewinnerteam AlpeDose nur eine kurze Verschnaufpause, denn in den kommenden Tagen geht es direkt ans Filmset. Der Werbespot wird bereits am 4. Juni 2022 am nationalen Finale von Yes im Hauptbahnhof Zürich zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt und wird anschliessend auf NTV und VOX ausgestrahlt. (pd/wid)