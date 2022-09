Im Jahr 1882 kam in Zürich das erste Tram ins Rollen. Das Rösslitram bot Platz für 24 Fahrgäste und hatte nur eine einzige Pferdestärke, welche die Schienenreiniger jedoch gehörig auf Trab hielt. Im Innenraum besassen die Damen damals ein Vorsitzrecht. Die Männer standen ohnehin lieber auf den Aussenplattformen, denn dort durfte man rauchen. Diese und weitere Geschichten erzählt die VBZ-Jubiläumskampagne von Ruf Lanz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zum Auftakt erscheint eine doppelseitige Textanzeige in bewusst klassischer Typografie, in der Ruf Lanz den Bogen spannt von den Anfängen bis zu den heutigen Flexity-Trams, Trolleybussen und Elektro-Quartierbussen, die im Gegensatz zum Rösslitram kaum noch Spuren in der Umwelt hinterlassen.

Im Anschluss daran fährt das Jubiläums-Motiv in reduzierter Form in diversen weiteren Kanälen ein: auf Inseraten in 20 Minuten, auf Plakaten in allen VBZ-Fahrzeugen sowie auf Facebook, Instagram und Twitter.

Verantwortlich bei den VBZ: Silvia Behofsits (Leiterin Unternehmenskommunikation), Sherin Madassery (Junior-Projektleiterin Unternehmenskommunikation); verantwortlich bei Ruf Lanz: Isabelle Hauser (Art Direction), Armin Arnold (Typografie), Carlotta Biffi, Miro Poffa (Beratung). Markus Ruf (Creative Direction & Text); Externe Partner: Michèle Aschmann, Aschmann Klauser (Bildbearbeitung), RTK Medientechnik (Lithographie). (pd/wid)