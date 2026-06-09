Ammarkt: Eine Partnerin für das ganze Leben

Publiziert am 09.06.2026

Die Agentur Ammarkt Glarner Kantonalbank eine Markenkampagne entwickelt, teilt sie mit. Im Zentrum stehen zwei Bildmotive, die je eine Person im Profil zeigen – vom Kindesalter bis ins reifere Erwachsenenalter. Da die beiden im Glarnerland wohnhaften Models keine Aufnahmen aus sämtlichen Lebensphasen liefern konnten, setzte Ammarkt KI ein, um die Studioaufnahmen künstlich «zurückzudatieren» und so die fehlenden Lebensabschnitte zu ergänzen, heisst es weiter.

Philippe Haller, Marketingleiter der Glarner Kantonalbank, kommentiert in der Mitteilung: «Dass hier KI zum Einsatz kam, stand für uns nicht im Vordergrund. Aber es freut uns sehr, dass wir eine gute Idee dank KI mit vergleichsweise tiefem Aufwand in hoher Qualität realisieren konnten.»





Die Kampagne soll zeigen, dass massgeschneiderte Bankdienstleistungen nicht erst ab einem bestimmten Vermögen relevant werden, sondern in unterschiedlichen Momenten eines ganzen Lebens gefragt sind. Die Glarner Kantonalbank positioniert sich damit als Anbieterin ganzheitlicher Finanzlösungen – auch für jüngere Kundinnen und Kunden. (pd/spo)