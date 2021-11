Nez Rouge und Rudolf, das lustige Renntier mit der roten Nase, sind bekannt. Die Dienstleistung wird von Freiwilligen angeboten. Sie holen zu zweit Frauen und Männer ab, die Alkohol getrunken haben, und fahren sie und ihr Auto sicher nach Hause. Und das seit vielen Jahren, jedes Jahr im Dezember.

Letztes Jahr allerdings mussten sich die Freiwilligen von Nez Rouge selbst schützen und konnten wegen Corona keinen Heimfahrdienst anbieten. Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders. Fast alles. Einige Sektionen von Nez Rouge haben beschlossen, diejenigen, die gerne auswärts feiern, nach Hause zu fahren. Andere Sektionen bieten den Service auch in diesem Jahr leider nicht an, wie es in einer Mitteilung heisst.

Um dies zu kommunizieren, hat die Kreativagentur Openroom am Stammtisch in der Agentur in Zürich zwei verschiedene, fröhliche Sujets entwickelt, welche Autofahrerinnen und Autofahrer auffordert, verantwortungsvoll zu handeln: Will heissen, in angetrunkenem Zustand nicht zu fahren und deshalb die Dienstleistung von Nez Rouge in Anspruch zu nehmen. Respektive sich zu Hause zu vergnügen und sich dort ein oder zwei Gläschen zu genehmigen.

Die Sujets kommen in den entsprechenden Kantonen als Plakate (A3, A4 und F4), Flyer, Leaflet und als Social-Media-Posts zum Einsatz.

Verantwortlich bei Nez Rouge Schweiz: Christel Sommer (Marketing); verantwortlich bei Openroom Creative Agency: Eric Voser (Creative Director), John Leuppi (Text/Konzept), Andreas Konrad (Art Director), Tamara Haf (Digital Jr. Art Director), Dagmara Garner (Director Strategy & Consulting), Sara Culum (Social Media Consultant), Sattu Rodrigues (Illustrator). (pd/cbe)