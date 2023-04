In der Schweiz werden nie so viele Eier gegessen wie zu Ostern. Es liegt daher nahe, dass GalloSuisse mit ihrer Kampagne für «Das Schweizer Ei» aktuell auf allen Kanälen prominent zu sehen ist, wie es in einer Mitteilung heisst.





Der im letzten Jahr neu produzierte TV-Spot wird nun mit einem Sendesponsoring von «Mini Chuchi, dini Chuchi», einem saisonalen Digital-Out-of-Home-Motiv und Social-Media-Werbemitteln ergänzt:





Der TV-Spot:

Verantwortlich bei GalloSuisse: Simone Möri (Projektleiterin Marketing), Karin Frederiks (Ressort Marketing), Willi Neuhauser (Ressort Marketing); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (Creative Direction), Selina Helbling (Beratung), Christina Weisser, Jenny Ziörjen (Art Direction), Laura Fässler (Motion Design), Markenfilm (Filmproduktion), Ivan Boljat (Regie Imagespot), Stefan Künzler (Osterspot), Florian Studer (Producer), nono photography (Fotos), Ceres Media (Mediaplanung). (pd/cbe)