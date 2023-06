Cannes Lions 2023

Es rockt wieder am O'Key Beach

Noch kann die Schweizer Delegation am Mittwochmittag keinen Löwen feiern. Nichtsdestotrotz war die Stimmung am traditionellen Swiss BBQ unbeschwert. Rund 60 Gäste trafen sich auf Einladung von Weischer.Cinema zum traditionellen Halbzeit-Event am Strand von Cannes.