Viaduct: Andjela Dinkel soll Kreativ-Power einbringen

Projektstation kommt unter das Viaduct-Dach. Die 2013 gegründete Agentur Projektstation GmbH von Andjela Dinkel wird per Juli 2019 in Viaduct integriert. Es handle sich um zwei Personen mit 150 Stellenprozent, erklärt Viaduct-Chef Christian Ruppanner auf Anfrage von persoenlich.com.

Die 30-köpfige Fullservice-Agentur Viaduct mit Standorten in Chur, Zürich und Glarus stärke damit den Hauptstandort in Chur und vertieft ihre Kompetenzen in der integrierten und digitalen Kommunikation.

«Andjela bringt Event- und Digital-Know-how und interessante Mandate aus der Region und dem Grossraum Zürich mit ein. Wir können ihren Kunden Zugriff auf Spezialisten aus allen Kommunikationssparten bieten sowie unsere Kreativ-Power einfliessen lassen», lässt sich Ruppanner weiter zitieren.

Viaduct betreue nationale und internationale Marken und ergänze diese mit diesem Schritt um weitere nationale Marken aus dem IT- und Industriebereich und regionale Unternehmen aus der Bau- und Immobilienbranche. Unter den neuen Kunden sind laut Ruppanner Green Build, Nexphone, Schmidbau oder der Bündner Ärzteverein. (pd/eh)