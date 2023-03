Werber des Jahres: André Hefti holt sich den Egon

In einer bis zur letzten Sekunde spannenden Wahl setzte sich André Hefti, Chief Marketing Officer und Mitglied des Management Board von Switzerland Tourism, gegen die Mitnominierten Andrea Bison, Thjnk Zürich, Manuel Wenzel, TBWA\Zürich und Andy Lusti, selbstständiger Creative Director, durch.

Hefti war zum ersten Mal für den begehrten Branchenpreis nominiert. Nach Martin Walthert, CMO von Digitec Galaxus und «Werber des Jahres 2020», wird mit ihm zum zweiten Mal in der Geschichte des Awards ein Werbeauftraggeber ausgezeichnet – anstatt, wie sonst üblich, eine Persönlichkeit aus einer Schweizer Agentur. Die «Werber:in des Jahres»-Jury würdigt damit die ausserordentlichen Erfolge, die Hefti in den vergangenen Jahren mit Switzerland Tourism erzielen konnte – sowie die global erfolgreichen Kampagnen seiner Organisation, welche er massgeblich geprägt und vorangetrieben hat.



Ein Basler wie sein Vorgänger

Der neue «Werber des Jahres» durfte seine wohlverdiente «Egon»-Statue am Montagabend im Rahmen einer intimen Preisverleihung auf dem Zürichsee vor knapp 60 Kolleg:innen aus der Marketing- und Agenturbranche entgegennehmen. Sein Vorgänger, der «Werber des Jahres 2021/2022» David Schärer, würdigte ihn mit einer Laudatio – und erinnerte Hefti, der wie Schärer Basler Wurzeln hat, an die gemeinsame Schulzeit: «Wer hätte vor mehr als dreissig Jahren auf dem Pausenhof des Spiegelfeld-Schulhauses bei Basel gedacht, dass wir uns eines Tages wiedersehen werden bei dem wohl ehrenvollsten Moment, den unsere Branche zu bieten hat? Dass ich dir den Stab übergeben darf, weil du jetzt ‹Werber des Jahres› bist?» Mit Switzerland Tourism habe Hefti ein- um das andere Mal demonstriert, «was moderne Kommunikation ist. Kommunikation, welche das Publikum erfreut und Ergebnisse bringt.» Und dies in besonderen Zeiten: Eine Destination während einer Pandemie zu bewerben, in der weitgehende Reiseverbote herrschen, sei mindestens so beeindruckend wie die Kampagnen rund um Testimonial Roger Federer, für die Co-Stars wie Robert DeNiro, Anne Hathaway und neu Trevor Noah gewonnen werden konnten.

Der Weg von André Hefti in die Marketing- und Werbebranche war dabei keineswegs vorgezeichnet. In seinem Elternhaus, so erinnert er sich, habe es kein Fernsehgerät gegeben - und damit auch kein TV-Advertising. Dennoch wuchs die Faszination für gut gemachte Werbung, die er ausserhalb der heimischen vier Wände sah, so stark, dass er sich während des Studiums bei zwei Agenturen bewarb. Beide sagten ab. «Vielleicht», so scherzte der frisch gebackene «Werber des Jahres» bei der Verleihung, «sollte ich da jetzt nochmal vorstellig werden?!» Es zog Hefti dann zunächst in die Konsumgüterbranche, ehe er 2018 den Posten als Chief Marketing Officer bei Switzerland Tourism annahm. Für diese Aufgabe pendelt er zwischen Zürich und der Romandie, wo er mit seiner Frau und drei Kindern lebt.



Engagement für mehr Anerkennung



In seiner Rolle als «Werber des Jahres» wolle sich André Hefti unter anderem dafür einsetzen, dass Schweizer Werbung auch auf globalem Parkett mehr Anerkennung erhält. Bei internationalen Awards werde die vermeintlich «kleine Schweiz» oft etwas stiefmütterlich behandelt – obwohl auch unser Land kreative Exzellenz zu bieten habe. «Darauf möchte ich einen Fokus legen», kündigte Hefti an. (pd/nil)