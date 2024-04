Komet: RBS-Zug wird zum «Shoppy Express»

Publiziert am 30.04.2024

Seit vielen Jahren wirbt das Shoppyland Schönbühl mit der «Shoppy»-Ente. Nun ziert sie erstmals auch eine Zugkombination der RBS-Linie S8 zwischen Bern und Bätterkinden, heisst es in einer Mitteilung. Sie weist potenziellen Kundinnen den Weg ins bis heute grösste Einkaufscenter in der Region Bern-Mittelland.

Mit dem von Komet gestalteten und «Shoppy Express» getauften Zug verkehrt seit langem wieder eine gebrandete Zugkombinationen auf dem Netz des RBS. Normalerweise in Orange unterwegs, garantiert der «Shoppy Express» die Aufmerksamkeit in Bahnhöfen, an Haltestellen und entlang der gesamten Strecke der S8. Gleichzeitig spricht die «Shoppy»- Ente bewusst auch Kinder und damit die soziodemografische Kernzielgruppe der Familien an. (pd/spo)