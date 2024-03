Werber:in des Jahres: Andrea Bison holt sich den Egon

Im Rennen um den Titel «Werber:in des Jahres» 2024 setzte sich Andrea Bison, Gründerin und Co- CEO von Thjnk Zürich, gegen die Mitnominierten Jan Kempter, Creative Director bei Wirz, und Gabriel Mauron, CCO bei Havas Switzerland, durch. Der Entscheid wurde durch ein Onlinevoting und eine Jury gefällt, heisst es in der Mitteilung.



Nach vier Nominationen erhält die gebürtige Deutsche heuer die wichtigste Personenauszeichnung der Schweizer Kommunikationsbranche. Wie es Vorgänger André Hefti, CMO von Schweiz Tourismus, treffend in seiner Laudatio formuliert: «Die Frage war nie, ob du Werberin des Jahres werden würdest, sondern lediglich, wann.»



2016 haben Andrea Bison und ihr Geschäftspartner Alexander Jaggy, seines Zeichens «Werber des Jahres» 2014, die Agentur Thjnk Zürich gegründet. Ihre Vision: «Einen Ort zu schaffen, an dem die Menschen gerne arbeiten». Nur wenige Jahre später ist Thjnk Zürich zu einer relevanten Grösse in der Schweizer Agenturszene avanciert: Kampagnen für namhafte Unternehmen wie Migros, Denner, Ochsner Sport und Sunrise wurden wiederholt sowohl national als auch international ausgezeichnet, was die Agentur unter anderem an die Spitze des Schweizer Kreativrankings 2022 beförderte.



Die frischgebackene «Werberin des Jahres» erhielt ihre Egon-Statue am Dienstagabend im Rahmen der Award-Night im Zürcher Razzia unter grossem Applaus von Vorgänger André Hefti überreicht. Für eine grosse Überraschung sorgte ein Auftritt ihres Mentors Michael Trautmann, der die Agenturgruppe Thjnk mitgegründet und Bisons Werdegang in der Branche massgeblich mitgeprägt hatte.



Andrea Bison ist in Kassel aufgewachsen und verspürte bereits früh grosse Faszination für die Welt der Werbung. Sie hat Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Werbung und Kommunikation studiert und arbeitet bereits ihr ganzes Berufsleben lang in der Werbebranche. Vor ihrem Umzug in die Schweiz war die Beratungschefin bei verschiedenen namhaften deutschen Agenturen tätig. Heute lebt sie mit ihrem Mann und zwei Söhnen in Zürich. (pd/wid)