Republica

Change-Prozess und neues Erscheinungsbild

Die Berner Agentur stellt sich unter der Dual Mission «Down to earth. To the stars» neu auf. Gleichzeitig wird ein neues Logo sowie eine aufgefrischte Website präsentiert.