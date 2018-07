ADC Young Creatives Award 2018: Anmeldung zum Briefing ist eröffnet

Nach den Sommerferien findet zum zwölften Mal der ADC Young Creatives Award statt, der als schweizweit bedeutendster Wettbewerb für junge Kreative gilt. Soviel sei hier bereits verraten: Dieses Jahr geht es um eine Kampagne für Swisscom.

«Der ADC Young Creatives Award bietet jungen kreativen Talenten eine Plattform und ein Sprungbrett, dies ist absolut unterstützenswert. Wir freuen uns, eine werberische Herausforderung zu bieten und hoffen auf viele unkonventionelle, gehaltvolle und kreative Ideen. Win-Win“, sagt Rose Portmann, Communication Manager bei Swisscom, gemäss einer Mitteilung.

Ausführliches zum Inhalt des Briefings ist am Warm-up-Event am 30. August 2018 um 18.30 Uhr in der ADC Gallery in Zürich zu erfahren. Anmeldungen zum Briefing sind ab sofort auf der ADC-Website möglich.

Zu gewinnen gibt es auch dieses Jahr vier ADC Young Creatives Awards. Die drei Gewinnerteams aus den Kategorien Outdoor, Cyber und Film fahren zudem zur internationalen «Young Lions Competition» an das Kreativfestival in Cannes, wo sie im nächsten Jahr offiziell die Schweiz vertreten.

Neben Swisscom als Hauptsponsor und Briefinggeber darf sich der Veranstalter über die Unterstützung von den langjährigen Sponsoren APG|SGA Out of Home Media, Die Post, Swissfilm Association und Keystone SDA freuen. Neu in diesem Jahr ist zudem «Blick», Hauptsponsor des letztjährigen ADC Young Creatives Award, als Partner mit an Bord.

Mediale Unterstützung erhält der bedeutende Kreativ-Nachwuchswettbewerb von den Fachmedien persönlich und der «Werbewoche». Veranstalter sind der ADC Switzerland, unterstützt vom Verband LSA Leading Swiss Agencies; präsentiert wird der Anlass von Weischer Media, offizieller Cannes-Lions-Repräsentant. (pd/maw)