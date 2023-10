Neugründung: Annette Häcki und Marcel Walzl gründen Day

Die beiden Abgänge liessen die Kommunikationsbranche aufhorchen. Kurz nacheinander wurde bekannt, dass Annette Häcki, Managing Creative Director, und Marcel Walzl, Client Service Director, die Agentur Jung von Matt Limmat verlassen. Beide kündigten an, sich selbstständig zu machen. Nun ist klar: Die beiden tun sich zusammen. Wie sie in einer Mitteilung schreiben, gründen sie das Beratungsunternehmen Day. Der Name steht für Do-Ad-Yourself.

Day will Unternehmen darin unterstützen, Kommunikationslösungen selbst zu entwickeln. Dies mit einem systematischen Kreationsprozess, Inputs von Expertinnen und KI-Tools, wie es weiter heisst. In einem detailliert geplanten Prozess wollen die beiden Teams anleiten, Kampagnen und Kommunikationslösungen aktiv mitzugestalten. Und das unabhängig von der konzeptionellen Erfahrung. Denn Day ist überzeugt, dass jeder Mensch kreativ ist – und sich dieses Potenzial mit der richtigen Herangehensweise freisetzen lässt, schreiben Häcki und Walzl.

Annette Häcki war vor Jung von Matt in den Geschäfts- und Kreativleitungen der Agenturen Rod und Wunderman Thompson tätig, sie ist zudem Co-Gründerin des Gislerprotokolls und Keynote-Speakerin. Marcel Walzl kommt aus dem Spitzensport und war vor Jung von Matt bei der WWP Group tätig, einer der führenden Sportmarketing-Agenturen Europas. Beide verbinden langjährige Agenturerfahrung mit einem Innovations-Mindset.

Fokus beschleunigt den Prozess

Day biete dasselbe Leistungsspektrum wie eine Agentur, sei aber keine, heisst es in der Mitteilung. Denn Marketingteams sollen befähigt werden, ihrer eigenen Kreativität zu vertrauen und Kommunikationslösungen selbst zu entwickeln, statt den Kreationsprozess auszulagern. Das unternehmensinterne Know-how fliesse bei dieser Herangehensweise direkt in die Konzeption ein, der Brand Fit werde sichergestellt und Missverständnisse würden verhindert.

Zentral ist dabei der Fokus: «Wir arbeiten mit unseren Kund:innen während mehrerer Tage live und vor Ort», erklärt Marcel Walzl. «Diese Fokussierung befeuert die Kreativität und beschleunigt den gesamten Prozess.»

Die KI ist Co-Pilotin

Day bindet renommierte Expertinnen und Experten diverser Fachrichtungen in den Kreationsprozess ein. Diese tragen mit ihrer Perspektive dazu bei, ein umfassendes Verständnis für die jeweilige Fragestellung zu entwickeln und fundierte Entscheidungen zu treffen. Zum Netzwerk gehören Personen wie Philipp Zutt von Zutt & Partner, Experte für Neuromarketing und Emotionalisierung, die KI-Expertin Sophie Hundertmark, die 18-jährige Amélie Galladé, Gen Z, Social Media und Content Expertin sowie viele weitere. Wichtige Co-Pilotin ist auch die KI: Diese kommt in der Ideation-Phase genauso zum Einsatz wie beim Testing.

Neben dem Fokusmodul, in welchem komplexe Fragestellungen beantwortet werden, lässt sich die Day Methode mit Sprints, Sparrings und Trainings auch punktuell und sogar projektunabhängig einsetzen. Die Inhalte sind so vielfältig wie das Netzwerk von Day. Hinter allem steht die Philosophie, Menschen zu empowern. Annette Häcki erklärt: «Unsere Herangehensweise demokratisiert Kreativität und legt sie in die Hände von vielen statt von wenigen.» (pd/wid)



