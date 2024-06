Publiziert am 22.06.2024

Passend zur fussballverrückten Zeit lanciert Salt einen sportlichen Summer-Sale: Mit bis zu 70 Prozent werden die Salt-Abos während der EM angeboten. Grund genug, diese Botschaft in ein markiges Fussball-Visual zu verpacken: So wird die Strafraum-Linie kurzerhand umgesprüht und mit der Promotionsbotschaft vereint.

Die Kampagne wird laut einer Mitteilung der Agentur Zimmermann Communications im TV und auf Plakaten breit gestreut, durch digitale Werbemittel ergänzt und am POS in und um die einzelnen Salt-Stores in der ganzen Schweiz inszeniert.

Auch auf Social Media setzt Salt für einen Monat voll auf Grün: So wird die Kampagne den Insta- und TikTok-Kanal besetzen und das Thema Fussball unterhaltend und lustvoll bespielen, wie es weiter heisst.

Die Promotion läuft bis einen Tag nach dem EM-Finale. (pd/cbe)