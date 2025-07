Family: Anpfiff für Fussball-Sexspielzeug

Wirz

Lorenz Clormann verlässt die Agentur

Lorenz Clormann verlässt die Agentur

Der 47-jährige Executive Creative Director und Senior Partner tritt per Ende Juli aus der Werbeagentur aus.

Der 47-jährige Executive Creative Director und Senior Partner tritt per Ende Juli aus der Werbeagentur aus. Nach fünf Jahren will er sich neu orientieren. «Ich lasse mir bewusst Raum, um neue Impulse zu sammeln und mich weiterzuentwickeln», so der 47-Jährige.

von Christian Beck