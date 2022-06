Publicis: «Anstrengende» Kampagne für Calanda Radler

In ihrer neuesten Kampagne setzt die Traditionsbrauerei erneut auf die zwei bekannten und sympathischen Bündner Sascha und Fabrizio. Und auch diesmal dreht sich wieder alles rund ums Thema Erfrischung.

Herzstück sind vier Filme, welche am Crestasee im Bündnerland gedreht wurden. Darin ergattern sich die zwei Bündner Protagonisten mühevoll einen Platz in der übervollen Badi, werfen ihre Angelruten aus, bereiten ihr Camp vor oder hängen ihre Hängematte auf. Und geniessen anschliessend sichtlich angestrengt ihre nur allzu wohlverdiente Erfrischung, das erfrischende Calanda Radler – das neu übrigens auch gänzlich ohne Alkohol in handlichen 33-Zentiliter-Dosen und in der neuen Geschmacksrichtung Grapefruit erhältlich ist, wie es in einer Mitteilung heisst.

Natürlich erfrische Calanda Radler nicht nur in der wunderschönen Umgebung des Crestasees, sondern grundsätzlich überall und zu jederzeit. Auf zahlreichen Massnahmen im Display-, Social-und POS-Bereich werde diese Hauptbotschaft weitergetragen schaffe so situative Relevanz für die Zielgruppe. «Ob es also mal wieder die super-duper-dringende-Deadline, der Einkaufsbummel am Sonntag oder das «Workout» in der Badi war: Auch hier bietet sich das preisgekrönte Calanda Radler als die perfekte Erfrischung an», heisst es in der Mitteilung.

Andrys Aardema, Marketing Director bei Heineken Switzerland, kann dem nachfühlen: «Man kennt sie nur zu gut, diese Tage, an dem einfach alles anstrengend ist. An denen man sogar nach dem kurzen Spaziergang am See schon nach einer Erfrischung lechzt. Mit der Kampagne möchten wir möglichst viele solcher Momente aufgreifen und unsere Calanda Radler Produkte darin platzieren. Sowohl mit Calanda Radler 0.0, welches man guten Gewissens auch schon mittags geniessen kann, als auch das klassische Calanda Radler mit 2.0 Prozent Alkohol, das sich eher nach getaner Arbeit anbietet.»

Dass Calanda seit über sieben Jahren auf die zwei Bündner Testimonials setzt, freut Matthias Koller, CEO von Publicis Zürich, besonders: «Es geschieht nicht jeden Tag, dass eine Marke über solch eine lange Zeit eine solche Konstanz zeigt. Und das über so vielfältige Themen hinweg: Das Fussballsponsoring 2015, die Einführung von Calanda Glatsch im Jahr 2018, die Folgekampagnen 2019 und 2020, die aktuelle Neuauflage für Calanda Radler – all diese Kampagnen zeigen, dass wir mit und für Calanda eine langfristige und beständige Marke aufgebaut haben. Da sind wir natürlich sehr stolz darauf.»

Die Kampagne startete am 6. Juni und wird in zwei Wellen den Sommer über zu sehen sein.

Verantwortlich bei Heineken Switzerland: Andrys Aardema (Marketing Director), Philipp Häseli (Group Brand Manager), Sarina Hasler (Brand Manager Calanda); verantwortlich bei Publicis Zürich: David Lübke (Creative Direction), Sandy Pfuhl (Senior Art Director), Desirée Stocker (Copywriter), Lara Schoettel (Senior Account Director), Matthias Koller (CEO), Team Prodigious Zürich: Art Buying, Pre Press, Litho, Bildbearbeitung, Motion, Programmierung, Realisations- und Produktionsberatung, Filmproduktion: Chocolate Films. Gregor Brändli (Regie), Lukas Wälli (Kamera), Michela Trümpi (Executive Producer). (pd/cbe)