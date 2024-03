Die Werbekanzlei: Auch Pizza und Ananas sind im Sortiment

Vor mehr als einem Jahr hat sich Stash für Die Werbekanzlei als Partner für das Marketing entschieden. In dieser Zeit wurde kontinuierlich am Erscheinungsbild gearbeitet und die Kommunikationsmittel weiterentwickelt, wie die Agentur am Dienstag mitteilte. Es seien verschiedene Vehikel geschaffen worden, bei denen die Effizienz im Vordergrund stehe. Denn gerade für Start-ups sei es entscheidend, mit den vorhandenen Mitteln und kleinen Teams agil zu bleiben und schnell auf neue Situationen reagieren zu können.

Kampagne

Die Zusammenarbeit begann mit den «Weird Food Combos». Schon damals erkannte die Agentur laut eigenen Angaben, dass mit diesem Thema nicht nur Stash an Bekanntheit gewinnt, sondern auch die Inhalte für amüsanten Gesprächsstoff sorgen. Seitdem liest man in den Medien immer wieder von den besonderen Essgewohnheiten diverser Stars – und auch in den sozialen Medien ist es immer wieder ein Thema, was die Menschen verbindet oder wo sich die Geister scheiden (zum Beispiel Pizza mit Ananas).

Die Kampagne wurde in den öffentlichen Verkehrsmitteln ausgespielt und hat laut Mitteilung viel Resonanz und auch Schmunzeln hervorgerufen. Sie wird auch weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Kommunikation sein, vor allem in den sozialen Medien.

Social Media und Newsletter

Damit Stash nicht in der Masse der Unternehmen untergeht, die über ein viel grösseres Marketingbudget verfügen, wurde ein klares Design für Newsletter und Social-Media-Posts entwickelt. Mit klaren Farben, starken Botschaften, den USPs und dem Logo von Stash wurde ein einheitliches und starkes Image geschaffen, das auffällt und sich abhebt.

Zudem wurden neue Konzepte entwickelt, die über den Einkauf hinausgehen, wie zum Beispiel einfache Kochrezepte und Gewinnspiele.

Direktmarketing

Neben den digitalen Werbemitteln ist die persönliche Auslieferung selbst ein wichtiger Kommunikationskanal für Stash. Neuigkeiten können den Kundinnen und Kunden so einfach bekannt gemacht werden. Sie sehen sofort, von welchen Aktionen sie profitieren können, Partner von Stash können neue Produkte als Samplings bewerben und mit witzigen Sprüchen zaubern die Riderinnen und Rider ihrem Gegenüber ein Lächeln ins Gesicht.

Weitere Aktionen und Kampagnen, off- und online, werden in den kommenden Monaten laut Agentur «sicherlich für Aufsehen sorgen» – denn Stash feiere seinen dritten Geburtstag. (pd/cbe)