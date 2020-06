Die Effie Awards Switzerland werden am 30. Juni virtuell verliehen (persoenlich.com berichtete). Die Präsentation der Effie-Award-Gewinner geht in die nächste Runde. Auch die übrigen fünf Bronze-Cases konnten die Jury von ihrer Effektivität überzeugen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Der Countdown bis zur ersten virtuellen Preisverleihung am 30. Juni läuft.





1. SBB: «Grosses bewegen»

Kategorie: Employer Branding & Recruiting

Selten kämpften so viele Unternehmen um die gefragtesten Talente wie heute: von Grossbanken bis zu Tech-Companies – alle Spezialisten und High-Potentials. Die SBB startete mit Rückstand dieses Rennen, da die Marke als träge und bürokratisch wahrgenommen wurde. Trotz dieser Umstände schafft es die SBB, die Markenwahrnehmung der SBB als Arbeitgeberin zu verbessern und das Interesse von Kandidaten auf sich zu lenken. Die Kampagne «Beweg die Schweiz mit uns.» habe sich auf Anhieb als beliebteste und glaubwürdigste SBB-Kampagne des Jahres etabliert (66 Likeability-Score), heisst es in der Mitteilung. Dies trotz kleinerem Budgeteinsatz. Die SBB-Job-Website verbuchte 188 Prozent mehr Visits und 77 Prozent der Zielgruppe bewerten die SBB heute als «attraktive Arbeitgeberin».



Auftraggeber: SBB AG; Lead Agency: Farner Consulting

2. Graubünden: «Home of Trails»

Kategorie: Highlight





Die Kampagne habe es geschafft, Graubünden als unbekannte Bike-Region weltweit auf den Radar der Biker-Community, einer sehr schwer zu erreichenden Zielgruppe, zu bringen, heisst es in der Mitteilung. Mit einer integrierten Branded-Content-Kampagne hat man weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt und Graubünden aus dem Schatten global bekannter Bike-Regionen an die Spitze der Facebook-Feeds katapultiert. 4.8 Millionen Views des Videos, 1295 Social Posts zur Kampagne, 20'525 Shares der Kampagne, Suchzugriffe wurden um 96 Prozent schweizweit und 29 Prozent weltweit erhöht, 59525 Hot Leads (gemessen in Clicks auf die Angebote) und 53 Prozent Umsatzsteigerung durch Biketicket 2 Ride Sales.

Auftraggeber: Graubünden; Lead Agency: Jung von Matt/Limmat AG; Weitere Agenturen / Unternehmen: Rasoulution GmbH / Cutmedia



3. Login Berufsbildung AG: «Finde dein Talent»

Kategorie: Media Performance

Im hart umkämpften Lehrstellenmarkt hat login den Auftrag, jährlich über 880 Lehrstellen für den öffentlichen Verkehr in verschiedensten Bereichen und allen Schweizer Regionen zu besetzen. Der Ansatz: Das bisherige Konzept wird auf den Kopf gestellt. Anstatt über login, den ÖV und deren Angebote zu sprechen, stellt die Kampagne den Lehrstellensuchenden mit seinen Talenten in den Fokus der Kampagne. Die Umsetzung: Eine reichweitenstarke und doch granular steuerbare Kampagne, die live auf einzelne Lehrberufe und Regionen hin optimiert werden kann, je nach Bedarf und Verlauf der Rekrutierung. Der modulare Aufbau der Kreativstrategie erlaubt effiziente Adaptionen und Erweiterungen für eine möglichst effektive Kampagnensteuerung. Die Zielsetzung kann mit einer Steigerung der Bewerbungseingänge um 25 Prozent übertroffen werden.

Auftraggeber: login Berufsbildung AG; Lead Agency: Webrepublic

4. Post: «Meine Sendungen»

Kategorie: Media Performance





Die Post befindet sich aufgrund der Digitalisierung und der daraus resultierenden Verhaltensänderungen ihrer Kunden in einem extremen Wandel. Dieser Wandel soll durch den Launch von neuen «digitalen» Services begleitet werden. Der digitale Service «Meine Sendungen» repräsentiert genau diesen Wandel. Die Zielgruppe besteht aus Personen, die eine Paketsendung der Post erwarten und welche Zeit und Ort der Lieferung flexibel steuern möchten. Die Herausforderung bestand darin einen Service zu bewerben, der für die Zielgruppe nur sehr selten relevant ist, dann aber mit höchster Dringlichkeit. Um also den hohen Aktivierungsgrad zu erreichen musste die Botschaft an dem Touchpoint platziert werden, der am relevantesten ist. Nämlich direkt nach der Online Bestellung.



Auftraggeber: Schweizerische Post AG; Lead Agency: Jung von Matt/impact AG; Weitere Agenturen / Unternehmen: DigitecGalaxus

5. WWF Switzerland: «The Last Sweater»

Kategorie: PR





Mit einer innovativen Idee – einem Pullover mit provokantem Design als Klima-Appell – und ohne einen Franken Mediabudget gelingt es dem WWF Schweiz, hohe Aufmerksamkeit und Relevanz für die Botschaft «die Klimakrise ist da» zu schaffen und seine Position als wichtiger Player im Bereich Klimaschutz zu stärken. Dank prominenter Träger aus Lifestyle, Fashion, Musik etc. ermöglicht «The-Last-Sweater» dem WWF zudem Zugang zu bisher unerschlossenen Communities. Zum Talking Piece avanciert, sorgt der Pullover nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit für eine gigantische Reichweite von 78 Mio. und 270'000 Interaktionen bei null Mediainvestment. «The-Last-Sweater» ist jedoch kein reiner PR-Stunt: Mit jedem verkauften Pullover wird die Botschaft nachhaltig in die Welt hinausgetragen.

Auftraggeber: WWF Switzerland; Lead Agency: Wirz Communications AG; Weitere Agenturen / Unternehmen: Julian Zigerli Studio / Stephan Schacher