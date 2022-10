Foundry: Auch Zwillinge sind einzigartig

Wie kann man das alteingesessene Private-Banking neu denken? Genau dazu hat sich Anfang 2019 eine kleine Gruppe von Menschen zusammengetan. Mit der Vision Private Banking zu entmystifizieren und zu demokratisieren. Diese Vision wurde zu Alpian. Und heute, mit der eigenen Schweizer Bank-Lizenz, stehen die digitalen Türen offen und bieten Banking- und personalisierte Anlagedienstleistungen, die bisher nur den allerwenigsten Kunden bei exklusiven Privatbanken vorbehalten waren, heisst es in einer Mitteilung.

«Die Lancierung von Alpian, der ersten digitalen Privatbank der Schweiz, ist ein grosser Sprung nach vorne. Für die ganze Branche», wird Alpian-CEO Schuyler Weiss zitiert. «Dies ist unser erster wichtiger Meilenstein, und wir sind sehr stolz darauf, dieses Produkt auf den Schweizer Markt zu bringen. Wir freuen uns auf die zukünftigen Dienstleistungen, die wir unseren Kunden bieten können.»

Roman Balzan, Chief of Marketing & Brand bei Alpian, holte Foundry als kreativen und strategischen Partner für Alpian in der frühen Phase der Unternehmensentwicklung vor fast drei Jahren ins Boot. Alles, von der Positionierung, der Ausrichtung bis hin zur visuellen Identity und der Kommunikationsstrategie wurde von Foundry und Alpian gemeinsam entwickelt.

Die erste Investition in die Partnerschaft

Die partnerschaftliche Denkweise hat laut Mitteilung dazu geführt, proaktiv für die Marke zu denken. Nur wenige Monate nach Beginn der Zusammenarbeit wurde der Aufbau einer Content-Plattform angepackt. Das Ergebnis ist i-vest.ch, eine unabhängige Plattform für Finanzinhalte und persönliche Werte, die weit über das liebe Geld hinausgehen. Auf der Plattform finden sich über 300 Inhalte, die inspirieren, Interviews über ganz persönliche Werte und das Thema Wohlstand. Mit Gästen wie dem Oscar-nominierten Schweizer Animator Simon Otto, dem erfolgreichen Schweizer Filmemacher Oliver Rihs und Alpians Chief Inspiration Officer Belinda Bencic und Géraldine Fasnacht.

Was Alpian von herkömmlichen Banken und Neobanken unterscheidet, ist laut eigenen Angaben die Kombination aus intuitiver Technologie und nahbaren, qualifizierten Vermögensberatern. Dies ermöglicht es Alpian, die verschiedenen Persönlichkeiten und Nuancen der Kunden bei der Zusammenstellung ihres Portfolios angemessen zu beraten. Bei Alpian gibt es nicht hundert oder tausend fertige Produkte. Jedes Portfolio wird individuell für jeden einzelnen Kunden zusammengestellt.

Diese Differenzierung führte zur landesweiten Launch-Kampagne von Alpian, «No Two Alike – Einzigartig». Die Kampagne, in der eineiige Zwillinge im Mittelpunkt stehen, baut auf den Alleinstellungsmerkmalen von Alpian auf und verdeutlicht: Jeder Mensch ist anders, wenn es um sein Vermögen geht. Sogar eineiige Zwillinge. Dies führt zu der Kernaussage: «Wealth, your way».

Nebst den aussergewöhnlich plakativen Bildern beleuchten Filme im Interview-Stil die Ähnlichkeiten zwischen Zwillingen und speziell die überraschenden Meinungsunterschiede, wenn es um Geld, Investitionen und Vermögen geht.

Licht, Kamera, Alpian

Um die Filme so ungeschminkt und authentisch wie möglich zu gestalten, hat das Team Zwillinge gecastet, die keine Schauspieler oder Models sind, sondern ganz normale Menschen mit ihren eigenen Interessen. Der Film ist ohne Drehbuch entstanden. Viel von den tatsächlichen Meinungen und Einstellungen der Zwillinge ab. Zu Beginn war nicht sicher, was das Ergebnis sein wird. Der Produktionspartner Stories und Foundry haben einen gemeinsamen Strategieplan entwickelt, um diese Herausforderungen zu meistern. Marc Wilkins scharfes Regieauge für menschliche Reaktionen half dabei, überraschende Interaktionen zwischen den Geschwistern einzufangen und die Kernaussage der Filme zu vermitteln.



Während die Filme über digitale Kanäle gezielt ausgesteuert werden, ist es laut Mitteilung auch gelungen, sehr begehrte und effiziente Medienflächen zu sichern, darunter auch die grösste Plakatwand der Schweiz. Es galt, die richtige Platzierung für die richtige Botschaft zu finden. Bereits Monate im Voraus begann man mit dem Scouting und jeder einzelnen Platzierung. Auf digitalen Kanälen halfen frühe Tests, das Verständnis für das Publikum von Alpian zu verfeinern und den Retargeting-Ansatz für die Zukunft zu planen.

Verantwortlich bei Alpian: Roman Balzan (Chief of Marketing & Brand), Jean-Baptiste de Vevey (Senior Marketing Manager), Gerd Afforti (Art Director), Antonio Mancini (Head of User Experience); verantwortlich bei Foundry: Sacha Moser (Founder & Creative Partner), Eugenia Kubas (Creative Lead Art), Nitin George (Creative Lead Concept & Copy), Susann Kompa (Account & Project Lead), Jarin Morová (Head of Media & Performance), Gregor Wollenweber, Christian Wirz (Produktion), Andreas Egidi (Art Director); Partner: Marc Wilkins (Regie), Yves Bachmann (Fotografie); verantwortlich bei Stories: Michele Seligmann, Yves Bollag, Meret Früh, Marko Strihic, Edoardo Moruzzi. (pd/cbe)