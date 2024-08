Ruf Lanz: Auf den Mozzarella folgt der Tilsiter

Publiziert am 20.08.2024

Tilsiter Switzerland lancierte Anfang 2023 eine Kampagne: die Tilsiter-Weisheiten. Diese nehmen den Brauch der gereimten Bauernweisheiten auf und übersetzen sie in die heutige Zeit. Entwickelt hat sie die Kreativagentur Ruf Lanz (persoenlich.com berichtete). Regelmässig werden Sujets hinzugefügt. Die fünf Neusten sind vom Sommer inspiriert.

Die aktuelle Plakatwelle dauert vom 12. bis 25. August 2024, teilt Ruf Lanz mit. Sie wendet sich an Feriengäste in der Schweiz sowie an Schweizer Ferienrückkehrer aus dem Süden. Ein weiteres Sujet thematisiert die neue Tilsiter-Publikumsaktie, einen Genussschein im wahrsten Sinne des Wortes.

Seit Anfang der Kampagne sind über 50 Sujets entstanden. Das Leitmedium sind stets Plakate in den Formaten F12, F200 und F24.

Dazu die Creative Directors Markus Ruf und Danielle Knecht Lanz: «Wir präsentieren Tilsiter für jede Welle zahlreiche Vorschläge zu aktuellen Themen. Daraus wählt der Kunde jeweils vier bis fünf Favoriten.»

Auch kontroverse Weisheiten

Ruf verrät noch zwei Sujets, die aus rechtlichen Gründen nicht realisiert werden konnten: «Während die Credit Suisse die Anleger molk, schuf Tilsiter die Publikumsaktie fürs Volk.» Oder: «Vom Kleinanleger bis zu Herrn Ermotti, gilt die Devise: Die Tilsiter-Publikumsaktie wotti.»

Auch umgesetzte Sujets können für Kritik sorgen. Eine der Tilsiter-Weisheiten der ersten Welle hiess: «Alle sind jetzt non-binär und lieben diversen Tilsit*er». Die Aussage wurde von Exponenten der Transgender-Szene als diskriminierend empfunden. Nun bringen Tilsiter und Ruf Lanz wieder eine non-binäre Anspielung als Sujet: «Alle drei Geschlechter, ungelogen, geniessen den Tilsiter-Regenbogen.»

«Das Thema ist durch Nemos Sieg am ESC nochmals in den medialen Fokus gerückt. Deshalb zeigen wir mit diesem Sujet: Tilsiter ist für alle Geschlechter da», schreibt die Agentur auf Anfrage. (pd/spo)