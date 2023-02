Worin besteht für eine Private-Safaris-Kundin der Anreiz, nach der eindrücklichen Safari in Afrika demnächst mit Kuoni Cruises die Arktis mit dem Schiff zu entdecken? Warum wird der Dorado-Latin-Tours-Rückkehrer aus Rio de Janeiro bei seiner nächsten Reise auch dann glücklich, wenn er bei Kontiki Reisen Ferien im hohen Norden bucht? Und warum ist es trotz unterschiedlicher Ferienvorlieben gut miteinander zu vereinbaren, wenn es mal mit Frantour nach Paris und dann mit Asia365 nach Indien geht?

Weil die Reiseerlebnisse der Spezialveranstalter unter der Dachmarke Kuoni Specialist nur auf den ersten Blick komplett unterschiedlich sind: Der Eisbär steht dem Löwen in seiner Majestät in (fast) Nichts nach. Der Zuckerhut lässt sich – mit etwas Fantasie – durchaus in die wunderschöne Fjordlandschaft der Lofoten einbetten. Und die Basilika Sacré-Cœur de Montmartre und der Taj Mahal sind bei genauerem Hinsehen nicht ohne eine gewisse Ähnlichkeit, wie es in einer Mitteilung von Der Touristik Suisse heisst.

«Same, same but different» seien sie, die Reisen der Kuoni Specialists. Mit diesem Slogan lancierten die Reiseveranstalter am Montag ein breit angelegte Marketingkampagne, die auf das Angebot einzigartiger und vielfältiger Reiseerlebnisse aus ihren Reihen aufmerksam machen soll. Die multimediale und inhouse kreierte Kampagne ist laut Mitteilung in drei Wellen online, in den sozialen Netzwerken, auf einer eigenen Landingpage, in den Schaufenstern der Kuoni-Reisebüros und zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr auch auf Plakaten, in Newslettern und in Inserateform in Printmedien sichtbar. Die auf den Visualisierungen der Kampagne erkennbaren Marken und Reiseerlebnisse werden regelmässig ausgetauscht.

«Unsere Kuoni Specialists ermöglichen den Zugang zu den atemberaubendsten Reiseerlebnissen der Welt. Neben dieser Botschaft wollen wir die Bekanntheit unserer Spezialveranstalter und deren vor rund zwei Jahren geschaffene Dachmarke Kuoni Specialists erhöhen. Ich freue mich auch, dass die enge Zusammenarbeit unter den Marken jetzt in Form von gegenseitigen Empfehlungen sichtbar ist», wird André Plöger, Chief Marketing Officer beim Kuoni-Markenhaus DER Touristik Suisse, zitiert.

Verantwortlich bei DER Touristik Suisse: Stefanie Günthard (Marketing Manager), Nicole Widmer (Head of Marketing Retail & Events), Nadia Peter (Head of Branding, Campaign & Digital Marketing), Heidi Raff (Creative Director), Michaela Sy (Graphic Designer); beteiligte Produktionen: Denny Spirig DC Pictures (Produktion & Schnitt), René Schöpfer (Kamera), UKO The Audio Suite (Audio Postproduktion/Sounddesign). (pd/cbe)