Publiziert am 11.09.2026

Im Zentrum der neuen Kampagne «Die Natur des Einkaufs» stehen die Markengrundsätze von IP-Suisse: Tierwohl, Biodiversität und naturnaher Pflanzenbau. Anders als häufig üblich, setzt die Kampagne nicht auf dem Bauernhof an, sondern bei der Kaufentscheidung im Supermarkt. Konzipiert und umgesetzt wurde sie von Rosarot, teilt die Kreativagentur mit.

Die Filme beobachten und kommentieren alltägliche Einkaufssituationen im Stil einer Naturdokumentation: Kundinnen und Kunden werden als Weibchen und Männchen bezeichnet, der Einkauf als Nahrungssuche, der Griff zum IP-Suisse-Käfer als Handlung mit Auswirkungen. Im zweiten Teil der Filme wird gezeigt, welche Folgen diese Entscheidung für Tier, Mensch und Natur haben kann.





Laut Mitteilung verbindet die Kampagne den Einkauf mit der Arbeit auf den IP-Suisse-Betrieben und zeigt den Zusammenhang zwischen Tierwohl, Biodiversität, naturnahem Pflanzenbau und dem täglichen Einkauf auf.





Die Kampagne wurde aus der Marke IP-Suisse heraus entwickelt und transportiert deren Kernthemen sowie die neue Positionierung. Migros unterstützt die Kampagne als langjährige Partnerin: Sie stellt ihre Produkte und Filialen als Kampagnenumfeld zur Verfügung und tritt in der Kampagnenverlängerung selbst als Absenderin auf. Die Filme erhalten dafür einen angepassten Abbinder und Packshot. (pd/spo)