Das Jahr beginnt süss für die Social-Media-Agentur der Publicis Groupe Schweiz: Gleich zwei Kampagnen setzte das Team von Bagels of Berkeley in Kollaboration mit Influencern für Toblerone um. Im Fokus beider Kampagnen stand das neue Produkt der Kultmarke: die diamantförmigen Toblerone-Pralinés.

Die Kampagnen wurden auf Instagram und TikTok ausgespielt und mit zehn deutsch-und französischsprachigen Schweizer Content Creator umgesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit den Kampagnen seien insgesamt über elf Millionen Menschen erreicht worden.

Der Erfolg schien Toblerone gefallen zu haben, heisst es weiter: Mit Bagels of Berkeley sei nun ein unbefristeter Vertrag für den Social-Media-Etat abgeschlossen worden. In Zusammenarbeit mit David Staub, Brand Manager Chocolate bei Mondelēz, bewirtschaftet die Agentur Bagels of Berkeley jetzt die Social-Media-Kanäle von Toblerone Schweiz.

«Die Zusammenarbeit mit dem jungen und dynamischen Team von Bagels ist effizient und macht Spass. Mit einem Partner wie Bagels of Berkeley wird die Betreuung unserer Social-Media-Kanäle zum Schoggijob», wird David Staub, Brand Manager Chocolate bei Mondelēz International, in der Mitteilung zitiert. Zu einem Social-Media-Etat bei Bagels of Berkeley gehören Kreation und Ausspielung von Content, Community Management, Strategie und Verlängerungen von anderen Marketingmassnahmen.

Verantwortlich bei Toblerone: David Staub (Brand Manager Chocolate); verantwortliche Agenturen: Bagels of Berkeley, Reachbird, Publicis Media. (pd/cbe)