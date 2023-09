Family: Auf der Suche nach dem Glück

In einem bildgewaltigen Commercial mit viel Spektakel und Witz, erzählt die Agentur Family, wie viel Herzblut Gamrfirst.ch wirklich investiert, um den Spielerinnen und Spieler die Chance bieten zu können, ihr eigenes Glück zu finden. Die Geschichte dreht sich dabei in erster Linie um die aufwendige Jagd nach Lucky, Cherry und Co, den «Slotys».

Hauptfilm



Die von Family entwickelte 360-Grad-Kampagne ist aktuell in der ganzen Schweiz zu sehen und umfasst neben dem zweiminütigen Hauptspot, Kurzversionen für Online und TV sowie verschiedene Display Ads. Weitere Massnahmen rund um die «Slotys» werden folgen, wie es in einer Mitteilung heisst.

20-Sekunden-Version «Shamrock»



20-Sekunden-Version «Slotties»



20-Sekunden-Version «Comedy»



Verantwortlich bei Gamrfirst.ch: Clement Govinda, Sandro Patronaggio, Matthieu Vidier, Marion Pecatte, Stephane Auffret; verantwortlich bei Family: Claudio Catrambone, Marion Gwerder, Jan Walser, Anina Trachsler, Alexandra Niggeler, Marc Ambühl; Filmproduktion: Bubbles & Sons, Papaya Films London; Regie: Lonan Garcia; Musik: 86Tales, Gordian Gleiss. (pd/cbe)