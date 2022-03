Drop8 lanciert für Baker McKenzie Switzerland eine digitale Employer-Branding-Kampagne. Das Ziel der Kampagne besteht einerseits darin, die Bekanntheit von Baker McKenzie Switzerland als Arbeitgeber und den Claim #LawFirmLikeNoOther in der Zielgruppe der Jus-Studierenden zu stärken und gleichzeitig auf offene Stellen im Bereich «Trainee Lawyership» (Substitutinnen und Substituten) und «Legal Short-Term Traineeship» (juristische Kurzpraktikantinnen und -praktikanten) aufmerksam zu machen.

Mit gezielten Targetings im Desktop- und Mobile-Umfeld werden Jus-Studierende im Rahmen der HSG-Talents-Konferenz in St. Gallen auf die Position von Baker McKenzie als einzige internationale Full-Service Law Firm in der Schweiz aufmerksam gemacht, wie es in einer Mitteilung heisst.

Um die Jus-Studierenden bestmöglich zu erreichen, werden für die Kampagne mehrere Strategien angewendet. Einerseits wird ein GPS-Geo-Targeting rund um die Universität St. Gallen (HSG) eingesetzt. Andererseits dient ein Contextual Targeting dazu, dass die Kampagne nur in thematisch relevanten Umfeldern ausgespielt wird. Dazu zählen Nachrichtenbeiträge, welche sich mit der HSG-Talents-Konferenz oder den juristischen Schwerpunkten der Anwaltskanzlei auseinandersetzen. Alle Massnahmen werden von Drop8 vollumfänglich über die programmatische DSP von Xandr abgewickelt.

«Drop8 hat aus unseren Zielen und Bedürfnissen eine Kampagnenstrategie entwickelt, mit welcher wir die nächste Generation von Law-Talents präzise und ohne Streuverlust erreichen können», wird Anja Zöllner, Marketing & Communications Manager bei Baker McKenzie, zitiert. «Das Team hat sich bei der Zusammenarbeit sehr engagiert gezeigt und konnte die grosse Erfahrung auch in die Produktion der Display-Formate sowie in das Tracking einbringen.» (pd/cbe)