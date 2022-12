Langenthal ist der Mittelpunkt der Schweiz. Zwar nicht der geografische, aber mindestens, was den Durschnitt alles Schweizerischen betrifft. So ist auch erklärbar, dass der derzeitige drastische Fachkräftemangel in der Schweiz auch vor der Stadt im Oberaargau nicht Halt macht. Als einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für die industrielle Automatisierung ist das international tätige Familienunternehmen Güdel damit auch von diesem Mangel betroffen.

Doch statt in Trübsal zu versinken oder nach strapaziösen Pitches Mandate extern zu vergeben, hat das Industrieunternehmen die Sache selber in die Hand genommen und zwei Recruiting-Kampagne lanciert, wie es in einer Mitteilung heisst. In beiden Kampagnen stehen der Aufruf für eine Aktion und die authentische Botschafterrolle durch eigene Mitarbeitende im Mittelpunkt. So fokussierte die erste Kampagne im Spätherbst auf «Ich suche Dich», die zweite seit Mitte Dezember auf den Aufruf «Komm zu Güdel».

In der Umsetzung werden auf Out-of-Home-Massnahmen, klassische Flyeraktionen und eine Bespielung diverser Social-Media-Kanälen abgestellt sowie hauseigene Medien und Infoscreens genutzt.

Verantwortlich bei Güdel: Till Güdel (Director Marketing & Communication), Matt Roth (Digital Marketing & Communication Manager), Lars Lanz (Global HR & Transformation Manager), Ivo Chiarotti (Communication Designer), Daniela Uebersax (Head of Apprentice & HR Business Partner), Pascal Gilomen (Praktikant HRM) und Fiona Dooley (Praktikantin Marketing & Communication). (pd/cbe)