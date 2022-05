Als eine der laut eigenen Angaben führenden Schweizer Anbieterinnen ambulanter und stationärer Pflege kämpft auch die Senevita und insbesondere deren fünf Standorte in der Region Bern mit akutem Personalmangel. Um diesen so schnell wie möglich zu beheben, zieht jetzt Komet potenzielle Senevita-Mitarbeitende mit Plakaten im Umfeld von Bahnhöfen, ÖV-Haltestellen, Spitälern und Hochschulen sowie zielgruppengenau ausgesteuerten Social Ads den «Speck durch den Mund», wie es in einer Mitteilung heisst: Gratis Zwischenverpflegung, 50 Prozent Rabatt in den Senevita-Restaurants, geschenktes Halbtax-Abo und kostenlose Weiterbildung.



Dies würden der 25- bis 40-jährigen Zielgruppe plakative Illustrationen vor Augen führen, die sich gemäss Mitteilung «von den branchenüblichen Rekrutierungskampagnen mit ihren vor Glück strahlenden Mitarbeitenden klar differenzieren und so gleichzeitig die Arbeitgebermarke Senevita stärken». Unabhängig von den einzelnen Sujets bleibe auf jeden Fall die alles überdachende Botschaft in den Köpfen hängen, «dass Senevita nicht nur ältere Menschen, sondern auch die eigenen Mitarbeitenden pflegt».

Verantwortlich bei Senevita: Daniel Braun (COO), Viviane Santschi (Martketingleiterin); verantwortlich bei Komet: Jeff Gerber (CD/Text), Lara Klopper (AD), Timo Brandt (DTP), Claudia Shatri (Beratung); Onlineproduktion: Visual Fantastix; Mediaagentur: Mediaschneider Bern. (pd/tim)