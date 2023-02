Das nachhaltige Bekleidungsgeschäft Glore will die digitale Präsenz schrittweise ausbauen – und dabei einen Kontrast zu den lauten Hochglanz-Auftritten von grossen Fashion Stores bilden. Um den Onlineshop und die Filiale in Zürich-Wiedikon zu bewerben, spannt Glore nun mit Flin zusammen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Mit Werbung auf Social Media und Google soll in einem ersten Schritt die Frequenz der Besucherinnen und Besucher erhöht werden. «Damit wir aufzeigen können, dass es eine Alternative zu Fast Fashion gibt, müssen wir unsere digitale Präsenz gezielt ausbauen. Mit Flin haben wir einen Partner, der Erfahrung im E-Commerce und bei der Vermarktung von nachhaltige Modelabels mitbringt», wird Glore-Inhaberin Rebekka Sommerhalder zitiert.

Glore zählt laut Mitteilung bereits auf eine grosse Community, die sie regelmässig mit hochwertigen organischen Inhalten bedienen. Die Online-Werbekampagne baue auf den Stil solcher user-generierten Inhalte. «Auf diese Weise stellen wir einen authentischen Auftritt sicher und schaffen eine Differenzierung zu den Hochglanz-Auftritten grosser Stores», so Lukas Günter, Partner bei Flin.

Die Kampagne fokussiert sich in einem ersten Schritt auf die Vermarktung der Filiale in Zürich-Wiedikon über Instagram und mittels einer Google Local Campaign. Ergänzend dazu laufen Google-Search-Kampagnen zur Bewerbung der Produkte im Onlineshop, heisst es weiter. Das agile Setup der Kampagnen erlaube es, rasch Erkenntnisse zu gewinnen und neue Formate sowie Kanäle zu integrieren. (pd/cbe)