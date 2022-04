Das Bundesamt für Energie (BFE) hat in einer öffentlichen Ausschreibung eine Agentur gesucht, die für das Programm Energie Schweiz im Handlungsfeld «Mobilität» die Marketingstrategie und Kommunikation im Bereich «Kaufverhalten bei energieeffizienten Personenwagen» erarbeitet und umsetzt. In einem mehrstufigen Pitch hat sich Wunderman Thompson gegen weitere Agenturen durchgesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Aufgabe ist, potentielle Autokäuferinnen und -käufer beim Kaufentscheid zu unterstützen, so dass dieser gut informiert gefällt wird. Das bedeutet konkret: Wenn sich jemand für ein neues Auto interessiert, soll sie oder er sich für ein Modell entscheiden, das mithilft, den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen des privaten Personenverkehrs zu reduzieren. Und das freiwillig und aus Überzeugung. In erster Linie geht es dabei um Elektromobilität, aber auch weitere alternative Antriebe sind ein Thema.



Fahr mit dem Strom



Elektroautos sind aus heutiger Sicht die energieeffizienteste Alternative und haben die beste Ökobilanz im Vergleich zu Autos, die mit Benzin, Diesel, Wasserstoff, Erdgas oder synthetischen Treibstoffen betrieben werden. Ausserdem sind Steckerfahrzeuge mittlerweile im Alltag angekommen und werden immer mehr zum Mainstream. Aus diesen Gründen fokussierte die Strategie von Anfang an ganz klar auf Elektromobilität – und ebnete damit den Weg für das stark aktivierende Kampagnen-Motto: «Fahr mit dem Strom».

Autowerbung ohne Autos

Um die neutrale und unabhängige Information durch EnergieSchweiz zu unterstreichen, verzichtet die visuelle Umsetzung auf das Abbilden echter Fahrzeuge und konkreter Marken. Die Keyvisuals stellen vielmehr die Menschen und ihre unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse in den Vordergrund. Die Kampagne vermittelt die Vorteile von Elektroautos und zeigt, dass die neue Form der Mobilität in jeden Alltag und zu jeder Wohnsituation passt – ohne grosse Änderungen der Gewohnheiten.

Vielfältige digitale Werbemittel richten sich gezielt an Menschen, die sich schon erste Gedanken über ein neues Auto machen und sich im Kaufprozess befinden. Eine durchdachte Customer Journey soll den neuesten Stand der Technik zugänglich machen, Vorurteile ausräumen, offene Fragen beantworten und am Ende zu konkreten Handlungen führen: Zum Beispiel eine Probefahrt mit einem Elektroauto zu machen, das eigene Hausdach zur Sonnentankstelle umbauen zu lassen oder schon mal die Lademöglichkeiten in der Nähe zu entdecken.

Sämtliche Werbemittel führen auf die Kampagnen-Landingpage mit weiterführenden Informationen, je nach Interessensgruppe zu den Themenschwerpunkten Umwelt, Laden oder Elektroauto. Die Texte und Grafiken sind einfach verständlich aufbereitet und bieten aktuelle Informationen aus zuverlässigen Quellen. Der Inhalt wird laufend erweitert, zudem ist eine Zusammenarbeit mit Partnern wie Immobilienplattformen, Mobilitätsclubs oder Detailhändlern geplant.

Jean-Marc Geiser, Projektleiter der Kampagne «Fahr mit dem Strom» beim BFE, erläutert in der Mitteilung die Gründe für die Entscheidung der Evaluationsgruppe, den Auftrag an Wunderman Thompson zu vergeben: «Wir waren von ihrem Marketingkonzept und ihrer digitalen Strategie wirklich überzeugt. Ein scharfsinniges Konzept weckt das Interesse und die Neugier von den perfekt identifizierten Zielgruppen durch innovative Massnahmen und macht klare und relevante Informationen breit bekannt. Ihre Fähigkeiten und ihr Engagement haben sie auch in der Präsentation überzeugend demonstriert.»



An der Hardturmstrasse ist die Freude enorm und die gemeinsame Arbeit mit dem BFE / EnergieSchweiz hat bereits volle Fahrt aufgenommen, heisst es weiter. «Die Begeisterung für diese zukunftsweisende, relevante Herausforderung ist gross. Wir freuen uns sehr über den bereits gelungenen Start und auf die spannende Zusammenarbeit, die in den nächsten Jahren vor uns liegt,» wird Giselle Vaugne, Co-CEO Wunderman Thompson, in der Mitteilung zitiert.

Die Dauer der Zusammenarbeit ist für die Jahre 2021 bis maximal 2027 angesetzt. Die Kampagne startet ab April 2022 in der ganzen Schweiz.

Verantwortlich beim Bundesamt für Energie: Jean-Marc Geiser (Projektleitung / Fachspezialist Mobilität), Viviane Winter (Projektleitung / Fachspezialistin Mobilität), Delphine Morlier (Gesamt-Projektleitung); verantwortlich bei Wunderman Thompson: Giselle Vaugne (Co-CEO), Valeska Kraus (Client Services), Saskia Kremser (Strategie), Marika Magnuszewska, Julia Staub, Alisa Lomovceva, Lea Scherz, Dany Boletas, Pablo Blumer, Samuel Wicki (Kreation), Joëlle Seiler (Social Media), Noemi Campanile (Content), Besiana Lauper-Bandilli, Noah Nachtrab (UX/UI), Kim Prinzing (DTP); externe Partner: Visualeyes (Produktion), Yves Bachmann (Fotografie), Mark Gmehling (3D-Visuals). (pd/mj)