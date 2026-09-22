Publiziert am 22.09.2026

Die Kampagne trägt den Titel «Das Alter sollte kein Risiko sein» und folgt auf die letztjährige Ausgabe «Selbstständigkeit sollte kein Risiko sein» im Rahmen des mehrjährigen Konzepts «The future shouldn't be a risk». Im Zentrum steht ein von der Axa-Gruppe entwickelter Film, der laut Mitteilung Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen zeigt – von einem Rentner beim Marathon bis zu einem jungen Koch zu Beginn seiner Karriere. Der Film wird in mehreren europäischen Ländern ausgestrahlt; in der Schweiz ist die Kampagne seit Montag bis Ende November im Fernsehen sowie auf digitalen und sozialen Kanälen zu sehen.

Ergänzend hat Axa Schweiz eigene Inhalte für soziale Medien produzieren lassen. In der Deutschschweiz und in der Romandie wurden Strasseninterviews realisiert, die zeigen sollen, wie schnell Menschen aufgrund ihres Alters eingeordnet werden.

«Menschen haben in jedem Alter Pläne, Ziele und Leidenschaften», lässt sich Antonia Lepore, Marketingleiterin der Axa Schweiz, in der Mitteilung zitieren. Man wolle dazu anregen, «bestehende Vorstellungen über das Alter zu hinterfragen».

Sämtliche Werbemittel verweisen auf eine Kampagnen-Landingpage mit Informationen zur privaten und beruflichen Vorsorge. (pd/cbe)